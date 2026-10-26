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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Bajo amenaza de una sanción más severa: una suspensión y una multa alejan a Allegri de la cima de la Juventus

Juventus vs SSC Nápoles
Juventus
SSC Nápoles
Serie A
SSC Nápoles vs Roma
Roma
Monza vs SSC Nápoles
Monza
M. Allegri
B. Badiashile
L. Spinazzola
Italia
Francia

Los golpes se suceden para el Nápoles: dos lesiones agravan la crisis defensiva

El Nápoles recibió nuevos golpes tras el emocionante partido contra la Roma, que terminó con empate 3-3, en el que el conjunto partenopeo se adelantó dos veces antes de dejar escapar la victoria.

Tras su arranque de furia contra el árbitro después de que la Roma marcara el gol del empate, Massimiliano Allegri, director técnico del Nápoles, fue expulsado.

Según Tuttosport, «el juez deportivo de la liga italiana, Gerardo Mastrandrea, anunció la suspensión de Allegri por dos partidos y una multa de 10.000 euros, según el comunicado oficial emitido tras el final de la octava jornada de la competición».

El comunicado precisó que la sanción se produjo por dirigir el entrenador una «expresión ofensiva» al árbitro en el último minuto del tiempo reglamentario de la segunda parte, antes de dirigirles una «expresión que implica una grave falta de respeto dentro de los vestuarios», además de adoptar una actitud agresiva hacia uno de los responsables del equipo rival.

La resolución señaló que las infracciones fueron detectadas por el árbitro del partido y el cuarto árbitro, mientras que los colaboradores de la oficina de la fiscalía deportiva detectaron el último incidente.

De este modo, Allegri no podrá dirigir al Nápoles desde el área técnica durante los partidos contra el Monza, previsto para el miércoles, y la Juventus en Turín, el próximo domingo.

  • Nápoles apela y podría enfrentar una nueva sanción

    El Nápoles anunció su intención de presentar un recurso contra la sanción de dos partidos de suspensión, asegurando que ha solicitado acceder a los documentos del caso, sin revelar las bases en las que fundamentará la apelación.

    En otro giro, unas declaraciones atribuidas a Allegri tras el partido, y antes de su rueda de prensa, podrían abrir la puerta a un procedimiento aparte por parte de la fiscalía deportiva.

    Según el informe, el técnico comentó sobre la Roma: "El año pasado se metieron la Liga de Campeones en el bolsillo... siempre son los mismos".

    Tuttosport señaló: "Esta declaración no apareció en el comunicado del juez deportivo, lo que significa que la posibilidad de abrir un procedimiento aparte sigue sobre la mesa, y no es una decisión anunciada hasta el momento".

    En el resto de las resoluciones, Kialonda Gaspar, jugador del Lecce, fue sancionado con dos partidos de suspensión, mientras que se impusieron multas a varios clubes, entre ellos el Lecce por valor de 15.000 euros, el Udinese con 3.000 euros, y el Cagliari, la Lazio y el Parma con 2.000 euros cada uno.

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  • Nuevo golpe para la defensa del Nápoles: bajas sensibles ante la Juventus

    El Nápoles recibió además un nuevo golpe, después de que las pruebas médicas revelaran la lesión de sus defensas Benoit Badiashile y Leonardo Spinazzola, lo que dejará al dúo fuera del encuentro ante la Juventus, además de los duelos contra el Monza y el Oporto.

    El equipo se prepara para enfrentarse al Monza el miércoles, en el marco de la Serie A, antes del partido ante la Juventus el próximo domingo, mientras el entrenador Massimiliano Allegri sigue lidiando con la crisis de lesiones que ha afectado a su línea defensiva, especialmente con la ausencia de Amir Rrahmani durante los últimos partidos.

    El Nápoles anunció, en su parte sobre los entrenamientos, que Badiashile se sometió a unas pruebas que revelaron una rotura de grado medio en el recto femoral del muslo derecho.

    En cuanto a Spinazzola, sufrió una sobrecarga muscular durante los últimos minutos del duelo ante la Roma, antes de que las pruebas revelaran una rotura de primer grado en el bíceps femoral del muslo derecho.

    Tuttosport añadió: "El parte confirmó el regreso de Rrahmani a los entrenamientos grupales, en un avance positivo para Allegri, que podría preferir dar descanso al defensa ante el Monza para prepararlo de cara al duelo contra la Juventus".

    Se espera que Badiashile y Spinazzola se ausenten de los partidos ante el Monza, la Juventus y el Oporto en la Liga de Campeones. Badiashile también se perderá el encuentro ante la Lazio, mientras que para Spinazzola sigue existiendo la posibilidad de llegar a ese partido.

    Badiashile podría regresar a los terrenos de juego ante el Torino el 21 de noviembre, o durante el importante duelo europeo a domicilio ante el Manchester City, de modo que Allegri se encuentra ante un nuevo desafío para devolver el equilibrio a la defensa del Nápoles en una etapa cargada de partidos.

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