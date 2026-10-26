El Nápoles recibió nuevos golpes tras el emocionante partido contra la Roma, que terminó con empate 3-3, en el que el conjunto partenopeo se adelantó dos veces antes de dejar escapar la victoria.

Tras su arranque de furia contra el árbitro después de que la Roma marcara el gol del empate, Massimiliano Allegri, director técnico del Nápoles, fue expulsado.

Según Tuttosport, «el juez deportivo de la liga italiana, Gerardo Mastrandrea, anunció la suspensión de Allegri por dos partidos y una multa de 10.000 euros, según el comunicado oficial emitido tras el final de la octava jornada de la competición».

El comunicado precisó que la sanción se produjo por dirigir el entrenador una «expresión ofensiva» al árbitro en el último minuto del tiempo reglamentario de la segunda parte, antes de dirigirles una «expresión que implica una grave falta de respeto dentro de los vestuarios», además de adoptar una actitud agresiva hacia uno de los responsables del equipo rival.

La resolución señaló que las infracciones fueron detectadas por el árbitro del partido y el cuarto árbitro, mientras que los colaboradores de la oficina de la fiscalía deportiva detectaron el último incidente.

De este modo, Allegri no podrá dirigir al Nápoles desde el área técnica durante los partidos contra el Monza, previsto para el miércoles, y la Juventus en Turín, el próximo domingo.