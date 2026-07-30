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«Bailar está en mi sangre»: una exestrella de Chelsea y Manchester City se apunta a Strictly Come Dancing
Wright-Phillips cambia las botas por el baile de salón
El exinternacional inglés Wright-Phillips ha sido anunciado como concursante de la próxima edición de 2026 de Strictly Come Dancing. La noticia se dio a conocer oficialmente el jueves en los canales de redes sociales del programa estrella de la BBC.
El exextremo disfrutó de una brillante carrera como jugador, en la que sumó 36 internacionalidades con su selección, además de etapas destacadas en el Manchester City, el Chelsea y el Queens Park Rangers. También pasó un tiempo en Estados Unidos, donde jugó en los New York Red Bulls y el Phoenix Rising antes de colgar las botas.
«Bailar está en mi sangre»
Tras su anuncio, Wright-Phillips expresó su entusiasmo por el reto que tiene por delante, pese a reconocer la pronunciada curva de aprendizaje que implica el baile de salón. El actual comentarista admitió que su experiencia en la pista de baile se había limitado anteriormente a celebraciones familiares.
«Llevo el baile en la sangre, ¡pero sobre todo en los eventos familiares!», bromeó Wright-Phillips. «Strictly está claramente fuera de mi zona de confort, pero estoy súper ilusionado por empezar y tengo muchas ganas de afrontar el reto».
De embajador a animador
Desde su retirada del fútbol profesional, Wright-Phillips ha construido una exitosa carrera en los medios como comentarista para grandes cadenas, entre ellas la BBC, Sky Sports, ITV y la Premier League. El hijo de la leyenda del Arsenal Ian Wright también ejerce como embajador oficial del club Manchester City desde 2020.
Ahora se une a una ecléctica lista de celebridades para la edición de 2026, entre ellas la actriz Lacey Turner, la personalidad televisiva Dani Dyer y la cantante australiana Delta Goodrem. Está previsto que se anuncien más concursantes famosos a lo largo del verano, mientras crece la expectación por la nueva temporada de otoño.
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Estreno en otoño en la BBC
La nueva temporada de Strictly Come Dancing llegará a las pantallas este otoño, y se emitirá las noches de sábado y domingo en BBC One y BBC iPlayer. Los espectadores ya pueden añadir el emblemático programa de entretenimiento a su lista de seguimiento antes del gran estreno de septiembre.
Wright-Phillips buscará cambiar su característica velocidad endiablada por la banda por ritmo y aplomo en la pista de baile. Los aficionados al fútbol estarán atentos para ver si el ex campeón de la Premier League puede replicar su éxito deportivo en el famoso salón de baile de la BBC.
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