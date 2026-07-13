Getty
Traducido por
«¡Bailando en Wembley!» - Evangelos Marinakis confía en que el Nottingham Forest gane el título, y la leyenda de los Reds, Des Walker, recuerda que «cualquiera puede ganar una copa»
Dinero para gastar: la venta de Anderson ha engrosado las arcas de Glasner
El técnico austriaco logró éxitos históricos en el Crystal Palace, donde ganó la FA Cup, el Community Shield y la Conference League.
Tras dejar Selhurst Park, sonó para el Manchester United y el Chelsea y ahora dirige al equipo de las orillas del Trent. Su fichaje en verano le da al técnico de 51 años una pretemporada completa para dejar su huella en la plantilla heredada de Vitor Pereira.
Se prevé mucha actividad en el mercado de fichajes, tanto en llegadas como en salidas: Elliot Anderson ya fichó por el Manchester City en un traspaso récord de 116 millones de libras (155 millones de dólares), fondos que Marinakis promete reinvertir.
- Getty/GOAL
El Forest espera conseguir su primer gran título desde la época de Clough
El enigmático magnate naviero griego siempre respalda a los entrenadores —aunque los cambie con frecuencia— y quiere un retorno tangible de su inversión. El Forest lleva cuatro años en la Premier League y ha alcanzado las semifinales de la Carabao Cup, la FA Cup y la Europa League.
Ahora que ha vuelto a ser competitivo, el reto es ampliar un palmarés aún dominado por los «Miracle Men» de Brian Clough. Uno de los mejores entrenadores de la historia construyó al menos dos plantillas repletas de estrellas.
Walker vivió esa segunda etapa, tras las hazañas que llevaron a la conquista de la Copa de Europa, y Wembley se convirtió en una segunda casa para el Forest a finales de los 80 y principios de los 90. Desde entonces, solo se sumó la victoria en la final de los play-offs de la Championship.
¿Conseguirá el Forest un título importante con Marinakis al mando?
Al ser preguntado sobre si el Forest puede volver a acostumbrarse a levantar trofeos, el exdefensa de los Reds, Walker —en colaboración con talkSPORT Bet Online Slots— declaró a GOAL: «Me gustaría pensar que sí, claro.
«El presidente predica con el ejemplo y quiere ganar algo; tiene un gran ego y le gusta ser el centro de atención. Quiere llegar a Wembley y celebrarlo en el campo, así que no me sorprendería.
Predicará con el ejemplo, así que, si aprovechamos lo hecho en los últimos cinco años, no veo por qué no pueda lograrse.
Steve Hodge me dijo en 1987: “Cualquiera puede ganar una copa; el mejor equipo gana la liga, pero cualquiera puede ganar una copa”. ¡Y ese año ganamos dos!
Siempre lo he recordado: cualquiera puede ganar una copa. Miro el Mundial y pienso: es una copa; cualquiera puede ganarla. Claro, hay que rendir, pero se puede hacer en un solo día: basta con ganar el próximo partido. Nosotros siempre lo hicimos: mantenernos en la lucha.
¿Se puede armar un equipo para ganar la liga? Será difícil. ¿Ganar la FA Cup o la Copa de la Liga? Sí se puede. ¿Clasificarse para una competición europea y alzarse con el título? También. Sería genial recompensar a la afición y verles triunfar. Sería fantástico para la ciudad y para todos».
- Getty/GOAL
Calendario del Nottingham Forest 2026-27: primer partido de la temporada contra el Leeds
Tras evitar el descenso en la recta final de la pasada temporada, el Forest quiere ascender en la 2026-27. Fichajes acertados, con dinero disponible, ayudarían a lograrlo.
Glasner quiere que los nuevos se adapten antes del estreno en casa contra el Leeds el 22 de agosto, con la mira puesta en más títulos nacionales.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias