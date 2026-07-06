Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
نيمارKOOORA

Traducido por

«Baila la samba fuera del campo»... Neymar, cabizbajo, en una triste despedida del Mundial

FEATURES
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Neymar
Brasil
Noruega
EE. UU.

¿Cómo venció «el hombre amante de la vida» al genio que rivalizaba con Messi y Ronaldo?

«Adiós, Neymar... ¡Has bailado demasiado fuera del campo y te has olvidado de cómo se baila dentro cuando te necesitábamos!»... Con esa frase fúnebre, irónica y cruel, el periódico brasileño Globo rindió su último homenaje en la noche en que cayeron las máscaras de la samba y se apagó el último destello del «baile cósmico» de Neymar da Silva.

La eliminación ante Noruega aquella noche no solo significó la despedida de la selección más grande de la historia, sino la caída del mayor talento que ha dado el país del fútbol en el nuevo milenio; un hombre que abandonó el campo cabizbajo no por la superioridad del rival, sino porque sus pies mágicos tropezaron con las ataduras de la vida que él mismo eligió fuera del fútbol.

Tenía todo para igualar a Messi y Cristiano, pero eligió ser un héroe nocturno y olvidó salvar a su país de día.

La prensa brasileña fue implacable: UOL habló de «un rey sin corona que perdió su trono por su culpa».

En los estudios internacionales, exestrellas coincidieron: «Es un desenlace injusto para uno de los mayores talentos del fútbol contemporáneo, pero también el final lógico de quien priorizó el bullicio sobre la gloria».

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    La última «batalla del micrófono»

    El último minuto ante Noruega concentró todas las contradicciones de Neymar.

    Cuando la eliminación de Brasil ya era inevitable, el árbitro pitó un penalti a favor de la Canarinha, una ocasión inútil para recortar distancias.

    Neymar se plantó frente al balón, pero en vez de mirar a la portería se enfrascó en un cruce de palabras con el portero noruego, que buscaba provocarlo.

    Neymar, incapaz de contener su orgullo, se enzarzó en un intercambio de insultos que reflejaba su frustración. Incluso en los últimos instantes, Neymar priorizó su orgullo personal sobre la herida de su patria.

    Lo increíble, y a la vez lo que entristece, es que, tras el cruce de palabras, Neymar lanzó el balón con una técnica aterradora, mágica y asombrosa que nadie más en el planeta domina; la pelota entró en la red para anunciar un gol inútil para su equipo, pero que sirvió como último recordatorio para el mundo: «Soy el increíble Neymar, tengo una magia única… pero ahora me voy».



    • Anuncios
  • neymar(C)Getty Images

    Neymar, el ser humano, sale victorioso

    Neymar nunca fue solo un futbolista, sino un fenómeno social y emocional que rechazaba la rigidez del profesionalismo.

    Este delgado brasileño tenía la técnica, el talento natural y el regate en espacios reducidos necesarios para competir con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en sus épocas doradas.

    Era el heredero legítimo del trono del fútbol y el único con la «fórmula mágica» para romper el duopolio del portugués y el argentino.

    Sin embargo, su mayor crisis no fue táctica, sino psicológica y emocional: el Neymar «humano», amante de los placeres y las fiestas, venció al Neymar «deportista comprometido».

    Desde su etapa en el Santos, la fama y el dinero lo tentaron, así que a menudo abandonaba el campo y sus obligaciones para disfrutar de la noche, más preocupado por actuar como una estrella del rock que como un capitán.

    El «nuevo Ronaldinho», como lo llamó L’Équipe, siguió la misma ruta: un talento brasileño que eligió el placer efímero sobre el dominio duradero y pagó con lesiones recurrentes el descuido de un cuerpo al que no dio la misma disciplina que Ronaldo y Messi impusieron durante dos décadas.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    El triste final del «galáctico» perdido

    En los programas de análisis coinciden: Neymar vive una eterna comparación con «lo que podría haber sido».

    Ni el PSG ni su fichaje millonario por el Al-Hilal compensaron la pasión que perdió al dejar el Barcelona en 2017, huyendo de la sombra de Messi para caer en la de sus lesiones y caprichos.

    La eliminación ante Noruega, entre lamentos y lágrimas sobre la camiseta amarilla, cerró la historia de un talento que hizo disfrutar a millones pero que faltó de disciplina.



    Se va del Mundial 2026 con dinero, admiradores y goles, pero sin la copa de oro que soñó de niño ni el lugar de honor que su talento merecía.

    Un desenlace que no honra su talento, pero que él mismo forjó con sus decisiones fuera del campo. Neymar se va… como el último bailarín que apagó la música antes de que acabara la fiesta.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING