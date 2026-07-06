«Baila la samba fuera del campo»... Neymar, cabizbajo, en una triste despedida del Mundial

«Adiós, Neymar... ¡Has bailado demasiado fuera del campo y te has olvidado de cómo se baila dentro cuando te necesitábamos!»... Con esa frase fúnebre, irónica y cruel, el periódico brasileño Globo rindió su último homenaje en la noche en que cayeron las máscaras de la samba y se apagó el último destello del «baile cósmico» de Neymar da Silva.

La eliminación ante Noruega aquella noche no solo significó la despedida de la selección más grande de la historia, sino la caída del mayor talento que ha dado el país del fútbol en el nuevo milenio; un hombre que abandonó el campo cabizbajo no por la superioridad del rival, sino porque sus pies mágicos tropezaron con las ataduras de la vida que él mismo eligió fuera del fútbol.

Tenía todo para igualar a Messi y Cristiano, pero eligió ser un héroe nocturno y olvidó salvar a su país de día.

La prensa brasileña fue implacable: UOL habló de «un rey sin corona que perdió su trono por su culpa».

En los estudios internacionales, exestrellas coincidieron: «Es un desenlace injusto para uno de los mayores talentos del fútbol contemporáneo, pero también el final lógico de quien priorizó el bullicio sobre la gloria».