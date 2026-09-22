Azzurra Gallo, capitana de Italia sub-20: «España es fuerte, pero queremos ganar el Mundial bailando reguetón»

«Algún día me gustaría ver a una mujer al frente de la Federación Italiana de Fútbol. Nuestro movimiento está creciendo mucho, pero hay mucho trabajo por hacer con la brecha salarial respecto a nuestros colegas. Estoy contenta con las nuevas reglas de la FIFA, que desde este Mundial obligan a las federaciones a nombrar a una mujer como seleccionadora o como asistente en todas las selecciones femeninas: nos sentimos más representadas. La relación con el seleccionador Matteucci y la segunda Lisi es excelente».