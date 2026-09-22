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imago-sport-1083395396.jpgIPA Sport
Federico Zanon
Traducido por

Azzurra Gallo, capitana de Italia sub-20: «España es fuerte, pero queremos ganar el Mundial bailando reguetón»

Italia U20
Women's football
Italia
A. Gallo

Azzurra Gallo, capitana de la selección italiana sub-20 que está disputando el Mundial (mañana, la semifinal contra España), habló en exclusiva con Repubblica: "Ser capitana es una responsabilidad que siento, con el equipo y con el país. Llevar este brazalete significa estar presente no solo desde el punto de vista técnico, sino también humano, dentro y fuera del campo. Es bonito que mis compañeras confíen en mí. Lo que hemos construido era inimaginable".

  • Ambiente fuera de cámara

    «La encontramos entre un partido de ping-pong y una partida de burraco. Y luego en la mesa, cuando comemos juntos. En ese momento, entre una broma y otra, percibo una energía distinta. Es como si el tiempo dejara de pasar. No necesito mirar el reloj: es bellísimo».

    • Anuncios

  • MUJER AL FRENTE DE LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL

    «Algún día me gustaría ver a una mujer al frente de la Federación Italiana de Fútbol. Nuestro movimiento está creciendo mucho, pero hay mucho trabajo por hacer con la brecha salarial respecto a nuestros colegas. Estoy contenta con las nuevas reglas de la FIFA, que desde este Mundial obligan a las federaciones a nombrar a una mujer como seleccionadora o como asistente en todas las selecciones femeninas: nos sentimos más representadas. La relación con el seleccionador Matteucci y la segunda Lisi es excelente».

  • ESPAÑA ES FUERTE

    «Ellos son fuertes, lo sabemos, pero no nos asustan. Podemos jugarles de tú a tú»

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  • CÓMO SE CELEBRA

    «En el vestuario bailamos reguetón y música española»

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