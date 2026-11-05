Vicario 6: apenas tiene trabajo en la primera parte, salvo para desbaratar sin dificultades un disparo desviado. En la segunda no interviene: la defensa bloquea los pocos remates del rival y Smit le perdona al disparar alto desde una posición muy favorable. No puede hacer nada en el gol y se luce con una gran parada ante Meerdink en pleno tiempo añadido, aunque la jugada queda anulada por fuera de juego del delantero del AZ.

Kalulu 6: en la banda derecha, cubre a Kolo Muani y a veces también intenta conectar con él, aunque rara vez se incorpora al ataque por fuera. En la segunda parte empieza con más iniciativa, pero sufre en el tramo final al hundirse demasiado en el área.

Gatti 7: con el brazalete de capitán, está atento y preciso al comienzo del partido, y se muestra limpio en sus intervenciones. Al inicio de la segunda parte evita que Daal le supere y desvía su remate a córner. Después se recrea en un contragolpe y hace que el equipo desaproveche una buena ocasión; pocos minutos más tarde, de nuevo en ataque, falla el pase decisivo a Alajbegovic. Imponente en el 70' al anticiparse en la frontal de su área y salir después con el balón controlado. Se marcha exhausto y cede el brazalete a Bremer (78' Bremer 5,5: entra e intenta imponer su presencia en el centro del área durante el asalto final de los neerlandeses, pero pasa muchos apuros).

Lucumí 6: junto a Gatti, intenta ser más preciso y cometer menos faltas que en sus últimas actuaciones. Tras 80 minutos bastante tranquilos, sufre en el tramo final, como toda la defensa de la Juventus.

Kelly 5: completa el trío de centrales de la defensa de Spalletti. Bien en el marcaje, peor al sacar el balón y dar continuidad al juego, para desesperación de Spalletti en el banquillo. Tiene parte de culpa, junto a Cabal, en el gol del 2-1 del AZ.

Sarr 6: partido de entrega y despliegue físico. Toca pocos balones, pero resulta valioso para mantener conectadas las líneas, defender y recuperar el balón.

T. Koopmeiners 7: el hijo pródigo regresa a Alkmaar con un bonito gol de zurda, de volea, y no lo celebra al ver el balón en la red. En la segunda parte no se atreve a intentar la vaselina desde fuera del área tras un error con los pies de De Busser, con el guardameta neerlandés lejos de la portería. También destaca con un par de recuperaciones valiosas.

Cambiaso 5,5: empieza como centrocampista de banda y, en defensa, retrasa su posición para formar una línea de cinco en la Juventus (con Kalulu a la derecha y los tres centrales). Sufre un poco al comienzo de la segunda parte, ve una tarjeta amarilla y es sustituido a media hora del final (60' Cabal 5: entra y ocupa con seguridad la banda izquierda, sin asumir riesgos, aunque cuando hace falta también pasa a la derecha e intercambia su posición con Kalulu. Tiene parte de culpa, junto a Kelly, en el gol del 2-1 del AZ).

Woltemade 5,5: como siempre, se mueve con dificultad y falla a menudo en los pases. Esta noche es la referencia ofensiva por el centro de la Juventus, con Kolo Muani a la derecha y Alajbegovic a la izquierda. En el gol de Kolo Muani participa bien en la pared con el francés (78' Ekhator 5,5: debuta y juega más en tareas defensivas que en ataque. También ve una tarjeta amarilla).

Alajbegovic 6,5: el equipo juega principalmente por la derecha, buscando a Kolo Muani, y menos por su lado. Aparece a mediados de la primera parte con un potente disparo de derecha que se marcha por poco por encima del larguero; después maneja un par de balones con la calma de un veterano. En la segunda parte está bien situado en un par de ocasiones para rematar a puerta, pero primero Koopmeiners y luego Gatti fallan el último pase (60' Boga 6: deja un par de destellos de los suyos).

Kolo Muani 7,5: empieza con un disparo cruzado de derecha que sale rozando el poste. Después, desde la banda derecha, sirve una gran asistencia para el gol de Koopmeiners. Más tarde cobra protagonismo como goleador y marca el segundo de la Juventus con un buen zurdazo, tras recuperar el balón con tenacidad y combinar con Woltemade. En la segunda parte sigue partiendo desde la derecha, pero se mueve por todo el frente de ataque y supera a menudo por velocidad a su marcador (86' Douglas Luiz: s. c.).

Entr. Spalletti 6,5: prepara bien el partido, sobre todo con la novedad de Kolo Muani en la derecha. Quién sabe si será una intuición de una noche o el punto de inflexión de la temporada para el delantero francés y para el propio Spalletti. También gestiona bien el comienzo de la segunda parte, pero al equipo le falta el golpe definitivo y acaba sufriendo muchísimo en el tramo final, en el que los cambios no ayudan a Spalletti.