AZ Alkmaar-Juventus, las notas de CM: Kolo Muani, extremo goleador; Gatti domina; Koopmeiners marca en su casa; los cambios, mal

Vicario 6: apenas tiene trabajo en la primera parte, salvo para despejar sin dificultades un disparo desviado. En la segunda no tiene que intervenir: la defensa bloquea los pocos remates de los rivales y Smit lo perdona al disparar alto desde una posición muy favorable. No tiene culpa en el gol y se luce con una gran parada ante Meerdink en pleno tiempo añadido, aunque la jugada queda anulada por fuera de juego del delantero del AZ.

Kalulu 6: en la banda derecha, cubre a Kolo Muani y a veces también intenta conectar con él, aunque rara vez se incorpora al ataque por fuera. En la segunda parte empieza con más iniciativa, pero sufre en el tramo final al replegarse demasiado dentro del área.

Gatti 7: con el brazalete de capitán, empieza el partido atento y preciso, sin cometer faltas en sus intervenciones. Al comienzo de la segunda parte evita que Daal lo supere y desvía su remate a córner. Después se complica innecesariamente en un contraataque y hace que el equipo desperdicie una buena ocasión; pocos minutos más tarde, otra vez en ataque, falla el pase decisivo a Alajbegovic. Se impone en el minuto 70 para anticiparse al rival al borde de su área y luego sale con el balón controlado. Después se retira exhausto y cede el brazalete a Bremer (78' Bremer 5,5: entra e intenta hacerse notar en el centro del área ante el asalto final de los neerlandeses, pero sufre mucho).

Lucumí 6: junto a Gatti, intenta ser más preciso y cometer menos faltas que en sus últimas actuaciones. Tras 80 minutos bastante tranquilos, sufre en el tramo final, como toda la zaga de la Juventus.

Kelly 5: completa el trío de centrales de la defensa de Spalletti. Bien en el marcaje, peor al despejar y al iniciar las jugadas, para desesperación de Spalletti en el banquillo. Tiene culpa, junto a Cabal, en el gol del 2-1 del AZ.

Sarr 6: partido de esfuerzo y despliegue físico. Toca pocos balones, pero es valioso para mantener la conexión entre líneas, defender y recuperar el balón.

T. Koopmeiners 7: el hijo pródigo regresa a su Alkmaar con un bonito gol de zurda, de volea, y no lo celebra al ver el balón en la red. En la segunda parte no se atreve a intentar una vaselina desde fuera del área tras un error de De Busser con los pies, con el portero neerlandés lejos de la portería. También destaca por un par de valiosas recuperaciones de balón.

Cambiaso 5,5: empieza como centrocampista de banda y, en fase defensiva, retrasa su posición para formar una línea de cinco en la defensa de la Juventus, con Kalulu a la derecha y los tres centrales. Sufre un poco al comienzo de la segunda parte, recibe una amarilla y es sustituido a media hora del final (60' Cabal 5: entra y ocupa con seguridad la banda izquierda, sin asumir riesgos, y cuando hace falta pasa también a la derecha e intercambia su posición con Kalulu. Tiene culpa, junto a Kelly, en el gol del 2-1 del AZ).

Woltemade 5,5: como siempre, es lento en sus movimientos y falla muchos pases. Esta noche juega como referencia ofensiva central de la Juve, con Kolo Muani a la derecha y Alajbegovic a la izquierda. En el gol de Kolo Muani participa bien en la pared con el francés (78' Ekhator 5,5: debuta y juega más en tareas defensivas que en ataque. También recibe una amarilla).

Alajbegovic 6,5: el equipo juega principalmente por la derecha, buscando a Kolo Muani, y menos por su lado. Aparece a mediados de la primera parte con un potente derechazo que se marcha por poco por encima del larguero; después maneja un par de balones con la calma de un veterano. En la segunda parte está bien colocado en un par de ocasiones para rematar a puerta, pero primero Koopmeiners y luego Gatti fallan el último pase (60' Boga 6: aparece con un par de destellos de los suyos).

Kolo Muani 7,5: comienza con un disparo cruzado de derecha que pasa rozando el poste. Después, desde el extremo derecho, da una gran asistencia para el gol de Koopmeiners. Más tarde asume el protagonismo y marca el segundo gol de la Juventus con un buen zurdazo, tras recuperar el balón con tenacidad y combinar con Woltemade. En la segunda parte sigue arrancando desde la derecha, pero se mueve por todo el frente de ataque y a menudo supera por velocidad a su marcador (86' Douglas Luiz: s. c.).

Entr. Spalletti 6,5: prepara bien el partido, sobre todo con la novedad de Kolo Muani a la derecha. Queda por ver si será una intuición de una noche o el punto de inflexión de la temporada, tanto para el delantero francés como para el propio Spalletti. El equipo también gestiona bien el inicio de la segunda parte, pero no logra dar el golpe definitivo y sufre muchísimo al final, cuando los cambios no ayudan a Spalletti.