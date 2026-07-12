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World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora y otras diez estrellas del Mundial se preparan para fichar este verano tras destacar en Norteamérica

Analysis
World Cup
A. Bouaddi
Y. Diomande
G. Mora
B. Guimaraes
E. Just
A. Nusa
M. Mbokazi
T. Muharemovic
Julián Quiñones
C. Summerville
Marruecos
Ivory Coast
Holanda
Mexico
Sudáfrica
Noruega
Brazil
Nueva Zelanda
Bosnia and Herzegovina
FEATURES

El Mundial puede cambiar carreras. No hay escenario más grande, así que las actuaciones destacadas reciben una atención imposible en otros ámbitos. Por eso, el mercado de fichajes se dispara durante y tras el torneo, mientras los clubes buscan joyas ocultas y estrellas nacientes.

Este verano no será la excepción. El Mundial 2026, el más grande de la historia, ofrecerá más partidos y selecciones, así que muchos jugadores atraerán la mirada de ojeadores, entrenadores y clubes mundiales.

Un ejemplo: el Newcastle ha acordado con el Friburgo el fichaje de Johan Manzambi, versátil delantero de 20 años que brilló con Suiza hasta cuartos de final, por 51,5 millones de libras (69 millones de dólares).

¿Quién más podría haberse ganado un traspaso tras su actuación en Norteamérica? GOAL elige a 10 jugadores que brillaron y podrían cambiar de equipo en las próximas semanas.

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elijah Just (Nueva Zelanda)

    El Motherwell no tiene prisa por vender a Elijah Just, fichado del Horsens danés el verano pasado. Sin embargo, el extremo neozelandés, como dijo Chris Sutton, «ha añadido unos cuantos ceros» a su valor tras marcar tres goles en el Mundial.

    Según las últimas informaciones, el Celtic, campeón de Escocia, y el Toulouse, de la Ligue 1, están barajando ofertas por Just, que marcó siete goles en su primera temporada en Fir Park y podría alcanzar un valor de 4 millones de libras un año después de llegar por una décima parte de esa cifra.

    • Anuncios
  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbekezeli Mbokazi (Sudáfrica)

    La agente de Mbekezeli Mbokazi, Basia Michaels, ha confirmado el interés de varios «equipos de prestigio» en ficharlo este verano.

    El defensa del Chicago Fire, de 20 años, jugó todos los minutos de la histórica campaña de Sudáfrica hasta la fase eliminatoria del Mundial, y se dice que Nápoles y Nottingham Forest están entre los muchos clubes interesados en el canterano de los Orland Pirates.

    «Nunca imaginé hablar con personas de este nivel», declaró Michaels aSportsboom. «Lo más importante es que juegue en una de las cinco mejores ligas. Se merece la Liga de Campeones».

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarik Muharemovic (Bosnia y Herzegovina)

    Según la «Gazzetta dello Sport», antes del Mundial el Inter seguía al defensa bosnio Tarik Muharemovic y la Juventus pensaba recuperarlo tras cederlo al Sassuolo.

    Ahora se arrepienten de no haber actuado antes, pues el Sassuolo ha elevado su precio tras sus destacadas actuaciones en el Mundial, que han llamado la atención de clubes de la Premier League como el Sunderland.

    El jugador sigue prefiriendo fichar por el San Siro, aunque la Juve incluyó una cláusula del 50 % de participación en la venta. Sin embargo, el dinero manda y todo indica que el defensa de 23 años acabará en la liga más rica del mundo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Julian Quinones (México)

    Julian Quinones ya había complicado su posible traspaso este verano tras ganar la Bota de Oro de la Liga Profesional Saudí con 33 goles en 31 partidos, superando a Ivan Toney y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, sus cuatro goles en cinco partidos con México en el Mundial podrían abrirle las puertas de la Premier League.

    Renovó con el Al-Qadsiah en mayo, así que el club saudí no tiene prisa por venderlo y podría pedir una cifra alta por este jugador de 29 años que tardó en despuntar, aunque se rumorea que él no dudaría en aprovechar la oportunidad de jugar en la Premier League.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora (México)

    Se dice que el Liverpool quiere fichar a Gilberto Mora, pero no será fácil, pues este mediocampista mexicano de 17 años ya es una de las mayores promesas del fútbol actual.

    Comenzó el Mundial en el banquillo, pero tras brillar ante Chequia se ganó un lugar en el once contra Ecuador e Inglaterra.

    A pesar de su inmadurez, su potencial es enorme, lo que podría atraer a clubes como Manchester City, Arsenal, Barcelona y Real Madrid, con un valor estimado de 40 millones de euros.


  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Antonio Nusa (Noruega)

    Erling Haaland brilló en Estados Unidos este verano, pero no fue el único noruego que destacó. Antonio Nusa recordó por qué se le vincula con la Premier League gracias a sus actuaciones en la banda izquierda del equipo de Stale Solbakken.

    Tras descartar ficharlo en invierno, el Tottenham ahora prepara una oferta al RB Leipzig, pero el Arsenal podría arrebatarle el fichaje, como ya hizo con Eberechi Eze.

  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Crysencio Summerville (Países Bajos)

    La venta de activos del West Ham ya empezó: Matheus Fernandes fichó por el Tottenham por 85 millones de libras, y pronto podría irse Crysencio Summerville. La única buena noticia para los Hammers es que el holandés ha subido su valor con sus actuaciones en el Mundial.

    Aunque solo fue titular en dos de los cuatro partidos de su selección, participó en cuatro goles —dos de ellos marcados por él— y ahora se le vincula con un traspaso de 50 millones de libras al Liverpool, campeón de la Premier League 2024-2025, tras haber interesado al Fulham.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi (Marruecos)

    La serenidad con la que Ayyoub Bouaddi dominó a Brasil en el debut de Marruecos en el MetLife Stadium sorprendió a quienes no lo conocían. A sus 18 años, el centrocampista del Lille ya se perfila como una futura estrella, y se espera que pronto fiche por un grande de Europa por una cifra millonaria.

    Según informes, el mediocampista es muy codiciado en Inglaterra, donde Arsenal, Liverpool y Manchester United buscan fichar al exinternacional sub-21 de Francia, titular en cuatro de los cinco partidos de Marruecos en Norteamérica.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Bruno Guimaraes (Brasil)

    El Mundial de Bruno Guimaraes acabó con decepción: el capitán del Newcastle falló un penalti en la primera parte y Brasil cayó 2-1 ante Noruega en octavos. Pero no es culpa de Bruno. Sin sus cuatro asistencias, la Seleção ni siquiera habría llegado tan lejos.

    Su valor ha subido, así que ahora se le pide dejar el Newcastle y fichar por el Arsenal, campeón de la Premier, que busca contratarlo a bajo precio por su deseo de abandonar el proyecto de St. James’ Park, aunque aún podría costar unos 80 millones de libras.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yan Diomande (Costa de Marfil)

    Si quedaba alguna duda sobre la capacidad de Yan Diomande para destacar al más alto nivel, esta se disipó durante la participación de Costa de Marfil en el Mundial. Aunque el extremo del RB Leipzig no marcó goles en Norteamérica y solo sumó una asistencia, impresionó con su habilidad técnica y su velocidad explosiva en los primeros metros.

    Antes del torneo se decía que el Liverpool lideraba la carrera para ficharlo, pero ahora parece que su corazón inclina la balanza hacia el París Saint-Germain. El Leipzig insiste en retenerlo un año más, aunque todo indica que este verano Diomandé viajará al Parc des Princes por una cifra de nueve dígitos.