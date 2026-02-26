¿Ayudó Ruben Amorim a Kobbie Mainoo a aumentar sus posibilidades de participar en la Copa del Mundo? La leyenda del Manchester United apuesta por el centrocampista «más fresco» para el puesto de titular en la selección inglesa

Otra ex estrella de Inglaterra, Michael Owen, ha declarado a DAZN sobre la reincorporación de Mainoo a la selección internacional: «Sin duda, puede aspirar a entrar en la selección inglesa en la segunda mitad de la temporada.

«Probablemente Elliott Anderson y Declan Rice serán titulares en este momento, pero ¿quiénes les seguirán? Wharton probablemente también lo será, pero, aparte de ellos, no hay nadie en mejor forma en el centro del campo que Mainoo en el Manchester United.

Ha vuelto al equipo y mira cómo está jugando ahora el Manchester United. Están jugando con mucha confianza y Mainoo ha estado en el centro del campo en esos partidos, así que sin duda tiene muchas posibilidades».

Tuchel ha dejado la puerta abierta para que Mainoo vuelva a entrar en liza, junto con su compañero de club Harry Maguire, ahora que Inglaterra se prepara para enfrentarse a Uruguay y Japón en un par de partidos amistosos en Wembley a finales de marzo.

Tuchel ha declarado: «Es fantástico que [Mainoo] haya vuelto al campo. Tiene un talento enorme. Ya ha jugado un torneo de principio a fin con Inglaterra, así que vuelve a estar en el punto de mira, al igual que Luke Shaw y Harry [Maguire].

Hay algunos jugadores que han vuelto a entrar en escena de repente, ahora juegan con una defensa de cuatro y con un estilo diferente que es un poco más fácil de adaptar a nuestra estructura actual. Es una buena competencia».