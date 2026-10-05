Getty Images Sport
Traducido por
«Ayudará a Ruben Amorim»: el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, cree que el goleador del AC Milan Goncalo Ramos brillará en Italia
Jesús respalda a Ramos para triunfar en San Siro
Jesus ha mostrado su total apoyo a Ramos, al afirmar que el delantero está en una posición perfecta para triunfar en el Milan. El atacante atraviesa un momento brillante con su selección, en la que ha desempeñado un papel clave en el reciente éxito en la Liga de las Naciones. Jesus, que anteriormente trabajó con el atacante en el Benfica, está convencido de que su evolución será un gran impulso para el Milan y su entrenador, Amorim.
Hablando después de que Portugal asegurara su plaza en los cuartos de final de la Liga de las Naciones con una victoria por 2-1 sobre Noruega, Jesus destacó la importante evolución del delantero desde sus primeros días en Lisboa. "También dio una asistencia contra Dinamarca. Cuando empezó su carrera en el Benfica era diferente, porque creció enormemente. Yo era el entrenador en aquel momento. Sé que ayudará al Milan y a Ruben Amorim, porque está creciendo mucho", dijo Jesus.
- Getty Images Sport
Preparación táctica y crecimiento del equipo
Más allá de las actuaciones individuales, Jesus reflexionó sobre el crecimiento colectivo de la plantilla durante el parón internacional. Admitió que la falta de tiempo de preparación le obligó a adoptar métodos poco convencionales para transmitir sus ideas tácticas a los jugadores. El entrenador subrayó que el equipo tuvo que tratar los propios partidos como sesiones de entrenamiento de alta exigencia para perfeccionar su estilo.
"Fuimos creciendo en los partidos como si fueran sesiones de entrenamiento, porque no tuvimos tiempo de preparación. La práctica es el criterio de la verdad, así que tuve que pasar a la teoría, por eso hice varias sesiones de entrenamiento en sala. Quería mejorar la idea defensiva y el ataque posicional, que es el momento más difícil del juego", explicó Jesus.
Ramos revela las instrucciones del descanso
El propio delantero explicó cómo Jesus gestiona los partidos desde la banda y reveló una instrucción concreta que desembocó en su gol de la victoria. Ramos explicó que el técnico le había pedido que ajustara su posicionamiento apenas unos instantes antes de que viera puerta. Esta interacción pone de relieve la estrecha relación entre ambos y la disposición del delantero a asimilar consejos tácticos en tiempo real para beneficiar el rendimiento global del equipo.
«Uno o dos minutos antes del gol, me abrí un poco hacia la derecha y el míster me dijo: "ve al área". Dos minutos después marqué el gol y me dijo: "¿ves? Te lo dije". Fue otra interacción divertida del míster», afirmó el delantero.
- Getty Images Sport
Gran ambición en plena transición táctica
Ramos subrayó que, aunque la plantilla se está adaptando actualmente a las ideas tácticas de su nuevo entrenador, su ambición competitiva sigue siendo tan fuerte como siempre. Con poco tiempo de entrenamiento entre partidos, el equipo ha estado utilizando los encuentros reales como oportunidades para pulir su juego, en un proceso de mejora constante que, según señaló, se ha visto claramente en sus últimas cuatro actuaciones.
«Nuestro objetivo es ganar cada partido, es una competición que queremos ganar, pero también es una fase de adaptación a las ideas del nuevo entrenador. Sin mucho tiempo para entrenar, usamos los partidos para mejorar. Esto se ha visto a lo largo de los cuatro partidos», añadió.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias