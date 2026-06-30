«¡Ayuda a que el Manchester United vuelva a ser lo que era!» - Wayne Rooney insta a Harry Kane a rechazar la oferta del Barcelona y fichar por el Old Trafford en un traspaso sensacional

En su podcast de la BBC, el máximo goleador del United afirmó que Kane aún quiere triunfar en Inglaterra. Con 213 goles en la Premier, el capitán inglés solo necesita 47 más para superar el récord de Alan Shearer.

Rooney añadió que fichar por Old Trafford le daría la plataforma ideal para consolidarse como una figura emblemática mientras persigue ese hito. Al preguntársele por el interés del Barça en Kane, afirmó: «Creo que todo el mundo estaría interesado. Si no se queda en el Bayern, me encantaría que viniera al United. Si me escucha: “Harry, ve por el récord de Alan Shearer y ayúdanos a volver a lo grande”.