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«¡Ayuda a que el Manchester United vuelva a ser lo que era!» - Wayne Rooney insta a Harry Kane a rechazar la oferta del Barcelona y fichar por el Old Trafford en un traspaso sensacional
Interviene un icono de los Red Devils
Las especulaciones sobre el futuro del capitán de la selección inglesa, Kane, se han intensificado tras las noticias sobre una audaz oferta del Barcelona, uno de los grandes de La Liga. El delantero, de 32 años, ha brillado en el Bayern desde su llegada en 2023 procedente del Tottenham y acaba de anotar 61 goles en la temporada 2025-26. Aunque los campeones alemanes confían en retenerlo, Rooney ha instado al United a adelantarse este verano.
- AFP
Rooney lanza un reto público
En su podcast de la BBC, el máximo goleador del United afirmó que Kane aún quiere triunfar en Inglaterra. Con 213 goles en la Premier, el capitán inglés solo necesita 47 más para superar el récord de Alan Shearer.
Rooney añadió que fichar por Old Trafford le daría la plataforma ideal para consolidarse como una figura emblemática mientras persigue ese hito. Al preguntársele por el interés del Barça en Kane, afirmó: «Creo que todo el mundo estaría interesado. Si no se queda en el Bayern, me encantaría que viniera al United. Si me escucha: “Harry, ve por el récord de Alan Shearer y ayúdanos a volver a lo grande”.
El legado de un título pesa más que los reconocimientos
Aunque un lucrativo fichaje por un equipo español sigue siendo una posibilidad clara, Rooney argumentó que liderar el resurgimiento del Old Trafford tiene mucho más valor sentimental que acumular títulos en otro lugar.
Rooney añadió: «Piensa en Harry Kane: ha ganado la Bundesliga y, supongamos que se va al Barcelona y gana La Liga… En el fondo, lo que quiere es ganar la Premier League. Imagina que viene al Manchester United y es él quien impulse ese cambio, quien consiga que el Manchester United vuelva a ganar la liga».
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Los pesos pesados europeos se preparan para lo peor
Kane encara un verano clave: varios clubes europeos presionan al Bayern. Tiene contrato hasta 2027, lo que fortalece la posición del club alemán. Aun así, el interés del Barcelona y el cortejo público de Rooney desde Old Trafford podrían desatar una subasta.