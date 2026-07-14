Ayub Bouadi... ¿Por qué se considera el proyecto más caro de la historia del fútbol marroquí?

Algunos talentos no necesitan años para destacar. Hay jugadores que, pese a su edad, ya brillan entre los grandes. Ayub Bouadi es un ejemplo claro: un futbolista con talento, disciplina y excelentes notas que, en pocos años, se convirtió en una de las promesas más seguidas de Europa, con el Manchester City a la cabeza.
Su historia comenzó a los tres años, cuando sus padres lo inscribieron a clases de gimnasia. Pronto destacó también en ciclismo, balonmano, tenis y bádminton, lo que potenció sus habilidades físicas desde niño.
A los cinco años ingresó en el AFC Creil, donde los entrenadores pronto reconocieron su talento. Solía jugar con categorías superiores y, gracias a su liderazgo y madurez, llevó el brazalete del equipo sub-12 antes de cumplir diez años. Tres años después, el Lille lo fichó para uno de los mejores proyectos de formación de Francia.
En octubre de 2023, con 16 años y tres días, debutó con el Lille ante el KI Klaksvík en la Liga de la Conferencia Europea, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de las competiciones europeas de clubes. Pocas semanas después debutó en la Liga francesa contra el Brest, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar la competición desde 1981.
En su 17.º cumpleaños, en octubre de 2024, celebró su 17.º cumpleaños con una noche inolvidable: lideró al Lille hacia una victoria 1-0 sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones y, tras su actuación madura, la afición le cantó el cumpleaños en el campo.