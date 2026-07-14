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Ayyoub Bouaddi Morocco GFXGetty/GOAL
Karim Malim

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Ayub Bouadi... ¿Por qué se considera el proyecto más caro de la historia del fútbol marroquí?

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A. Bouaddi
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La historia de la estrella marroquí empezó en un gimnasio, donde practicó varios deportes que desarrollaron sus habilidades físicas y mentales. Mientras sus amigos pasaban horas frente a la «PlayStation», él optó por la disciplina, la lectura, una dieta estricta y el éxito académico. Así se convirtió en un ejemplo único donde la inteligencia y el talento futbolístico se unen. Esta combinación excepcional es la que ha forjado al jugador que el Manchester City sueña hoy con fichar.

Algunos talentos no necesitan años para destacar. Hay jugadores que, pese a su edad, ya brillan entre los grandes. Ayub Bouadi es un ejemplo claro: un futbolista con talento, disciplina y excelentes notas que, en pocos años, se convirtió en una de las promesas más seguidas de Europa, con el Manchester City a la cabeza.

Su historia comenzó a los tres años, cuando sus padres lo inscribieron a clases de gimnasia. Pronto destacó también en ciclismo, balonmano, tenis y bádminton, lo que potenció sus habilidades físicas desde niño.

A los cinco años ingresó en el AFC Creil, donde los entrenadores pronto reconocieron su talento. Solía jugar con categorías superiores y, gracias a su liderazgo y madurez, llevó el brazalete del equipo sub-12 antes de cumplir diez años. Tres años después, el Lille lo fichó para uno de los mejores proyectos de formación de Francia.

En octubre de 2023, con 16 años y tres días, debutó con el Lille ante el KI Klaksvík en la Liga de la Conferencia Europea, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de las competiciones europeas de clubes. Pocas semanas después debutó en la Liga francesa contra el Brest, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar la competición desde 1981.

En su 17.º cumpleaños, en octubre de 2024, celebró su 17.º cumpleaños con una noche inolvidable: lideró al Lille hacia una victoria 1-0 sobre el Real Madrid en la Liga de Campeones y, tras su actuación madura, la afición le cantó el cumpleaños en el campo.

  • U16 France v U16 Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Un genio en el campo y un estudiante brillante

    Pero el talento de Ayub Bouadi no se limitó al campo de fútbol. Según «L’Équipe», sacó un 18,5 de media en todas sus asignaturas, una marca excepcional en Francia.

    A los quince años ganó un concurso de oratoria para jóvenes futbolistas con el discurso «¿Es el resultado más importante que el estilo?», ante Brigitte Macron en el Palacio del Elíseo.

    Aprobó el bachillerato científico con «muy bien» un año antes de lo previsto y ahora estudia Matemáticas en la Universidad de Marsella. Todo ello mientras consolidaba su puesto en el centro del campo del Lille, que acabó tercero en la Liga francesa y se clasificó directamente para la Liga de Campeones.

    En mayo, eligió representar a Marruecos y se convirtió en el segundo jugador de 18 años, tras Bilal El Khannous, en disputar un Mundial con los “Leones del Atlas”.

    En el Mundial, junto a Neil El Aynaoui, ayudó a Marruecos a alcanzar los cuartos de final, donde se midió a Francia, país que lo vio nacer y formarse.

    Aunque los «Leones del Atlas» cayeron, su progresión no se detuvo: el Manchester City lo sigue de cerca y lo ve como uno de sus objetivos prioritarios en el mercado de fichajes.

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  • Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Una familia que forjó una personalidad excepcional

    Ayub Bouadi nació en Creil, pequeña ciudad del norte de Francia con unos 36 000 habitantes, a una hora de París. A pesar de su tranquilidad, hoy es conocida por ser la cuna de uno de los talentos futbolísticos emergentes más destacados de Europa.

    Creció en una familia que valora el esfuerzo y la disciplina tanto o más que el talento. Sus padres —un directivo bancario y una directora de recursos humanos en la aviación— le inculcaron desde niño el compromiso y la excelencia académica.

    Suleiman Al-Ayadi, presidente del Creil, el primer club en el que jugó Ayub Bouadi, declaró a The Athletic: «La familia de Ayub le ha apoyado de forma excepcional. Sus padres se aseguraron de que todos los miembros de la familia recibieran la mejor educación posible. Una de sus hermanas, por ejemplo, obtuvo un doctorado en Farmacia, y la familia creía que el trabajo duro era el verdadero camino hacia el éxito».

    Desde que se unió al Creil a los cinco años, todos notaron que era diferente: aunque nació en 2007, jugaba con chicos uno o dos años mayores.

    Al-Ayadi recuerda: «Desde sus primeros años, era uno de los mejores de su categoría. Tenía una madurez notable, entendía el juego y se comunicaba bien con sus compañeros».

    Y añadió: «Lo que más llamaba la atención era su inteligencia futbolística. Sus movimientos, sus pases y sus decisiones en el campo eran excepcionales para un niño de su edad. Era un líder nato, y ese carácter de líder se convirtió en una parte fundamental de su estilo de juego».

    No solo los entrenadores lo valoraban, sino que se convirtió en un ejemplo para los demás niños del club. Sufián Khair, coordinador de la sección juvenil del Kril, que lo supervisó entre los nueve y los once años, recuerda aquella época diciendo: «Los padres pedían a sus hijos que lo tomaran como ejemplo. En los viajes de torneo, siempre procuraban que compartiera habitación con él, porque era un modelo de comportamiento y disciplina».

    Su excelencia no se limitaba al terreno de juego, sino que también se reflejaba en su estilo de vida fuera del fútbol. A diferencia de muchos compañeros, Ayub no usaba redes sociales y abrió su cuenta de Instagram en mayo; pese a pocas publicaciones, ya supera los 1,8 millones de seguidores.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Ni pizza... ni PlayStation

    En el Club Creil todos notaban su temprano interés por el profesionalismo. Al-Ayadi afirma: «Le apasionaba ser un deportista completo. Se preocupaba por todo: entrenamientos, preparación física, dieta y horas de sueño».

    Sufián Khair añade: «No comía hamburguesas ni pizza como los demás niños. Después de los torneos, cuando íbamos a restaurantes de comida rápida, elegía opciones saludables. Nunca tuvo una PlayStation ni una Nintendo, no perdía el tiempo con el móvil ni en redes sociales; prefería leer».

    Pese a todo, los ojeadores de los grandes clubes no se fijaron en él al principio. Khair lo explica: «En aquella etapa, había jugadores que llamaban más la atención, sobre todo en París. Ayub no se basaba en regates ni alardes. No era el tipo de jugador que, desde el primer toque, te hacía exclamar: “¡Vaya talento extraordinario!”».

    Sin embargo, quien entendía de fútbol percibía su valor: era tranquilo, recuperaba el balón, lo pasaba con sencillez e inteligencia y mostraba liderazgo.

    Se presentó a pruebas en varios clubes, pero estos perdieron interés porque su potencial no se notaba en un solo partido.

    Y Khair concluye: «Cuanto más crecía, más brillaba. Recuerdo un torneo en Nantes, donde superó a clubes como el Inter y el Chelsea. En otro de Normandía, vencimos al West Ham y llegamos a la final, solo por detrás del Estrasburgo. Entonces todos vieron que ese niño tenía un futuro excepcional».

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  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-MARSEILLEAFP

    ¿Por qué Layl creyó en él antes que nadie?

    El Lille se convenció de que Ayub Bouadi era un talento único y empezó a negociar su fichaje.

    Como declaró un responsable del club a The Athletic, Bouadi no destacaba por su regate o sus jugadas espectaculares, pero tenía cualidades difíciles de enseñar.

    «Teníamos varios jugadores con talento técnico, pero Ayub destacaba por su excepcional visión de juego, su magnífica colocación y su gran madurez». No abusaba de regates ni jugadas espectaculares; sabía cuándo pasar el balón y cómo cubrir espacios para sus compañeros. Técnicamente se parecía más a Thiago Motta que a Neymar».

    Además, su cantera tenía fama de formar talentos y el club solía dar oportunidades a los jóvenes, especialmente tras ganar la Liga francesa 2020-2021 al París Saint-Germain.

    Para la familia de Bouadi, el factor decisivo fue la cercanía: el trayecto de Cray a las instalaciones del club dura unos 90 minutos en coche.

    La misma fuente afirmó: «Teníamos un proyecto claro, una infraestructura sólida y una cantera excepcional, además de un presidente, Olivier Létang, que cree en dar oportunidades a los jóvenes. La proximidad geográfica entre Cray y Lille también fue un factor importante. Sin embargo, hacía años que no veíamos a un jugador con estas características fichar por el Lille, quizá desde los tiempos de Eden Hazard».

    En 2020 firmó un precontrato y se unió al Lille en 2021. El Cray-sur-Aisne sabía que lo perdería, pero confió en que su talento lo llevaría lejos.

    Suleiman Al-Ayadi afirma: «No soy adivino, pero todo lo que le está pasando hoy parecía inevitable. Tenía un talento auténtico y estaba claro que llegaría a lo más alto».

    En Lille, su progresión fue igual de rápida: pasó del sub-17 al sub-19 sin problemas. Aún no había cumplido los quince años cuando firmó su primer contrato profesional en agosto de 2023.

  • FBL-EUR-C1-LILLE-REAL MADRIDAFP

    Fonseca y Genésio... dos entrenadores que han apostado por su talento

    En aquella época entrenaba con el filial hasta que llamó la atención del técnico Paulo Fonseca, quien lo subió al primer equipo.

    Fonseca se convenció pronto de que ya podía competir con los mayores. Tras su debut frente al KI Klaksvík, el técnico portugués declaró: «Cuando lo ves en el campo, no parece un jugador de dieciséis años, sino que crees que tiene más de veinte».

    Y añadió: «Rendía muy bien con el filial, así que lo subí al primer equipo para ver su nivel. Me sorprendió. Le di la oportunidad de jugar contra el KLAXSVIK y me gustó todo lo que hizo... Desde entonces, ya no lo trato como a un joven, sino como a un jugador del primer equipo en el que confío».

    Además, su actitud conquistó el respeto de los veteranos. Una fuente del vestuario comenta: «Desde el primer día, los jugadores experimentados, liderados por el capitán Benjamin André, vieron en Ayub a un compañero que sabía cuál era su sitio».

    Y añadió: «Algunos jóvenes llegan al primer equipo creyendo que lo han conseguido todo, algo que no gusta a los veteranos. Ayub, en cambio, era diferente: luchaba en el campo, pero al mismo tiempo se mostraba humilde y respetaba a todos, por lo que se integró rápidamente en el grupo».

    En la temporada 2023-2024 jugó 18 partidos, casi siempre como suplente, aunque fue titular en cinco encuentros de la Liga de la Conferencia Europea, torneo en el que el Lille alcanzó los cuartos de final.

    Su gran salto llegó la temporada siguiente, cuando debutó como titular en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, el día de su 17.º cumpleaños, y firmó uno de los mejores partidos de su carrera.

    Con la oleada de lesiones en el Lille, el técnico Bruno Génésio —que reemplazó a Paulo Fonseca— lo puso de titular pese a su edad.

    Genesio lo colocó en el centro del campo junto al capitán Benjamin André, 18 años mayor, sin que la diferencia de edad se notara en el campo. Bouadi mostró gran confianza, serenidad y calidad, y neutralizó a uno de los mejores centros del campo de Europa, con Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde y Eduardo Camavinga.

    Aunque solo jugó 26 minutos contra el Real Madrid, bastaron para mostrar que el Lille tiene un talento capaz de competir con los mejores.

    Ayub Bouadi recordó aquella noche en una entrevista con L’Équipe en diciembre: «Ese partido lo cambió todo. Jugar contra el Real Madrid en casa en la Liga de Campeones, el día de mi cumpleaños, y ganar… Fue una noche perfecta. Casi tenía que pellizcarme para creerlo».

    Jugar frente a uno de sus ídolos, Luka Modrić, fue inolvidable: «Estaba tan concentrado que no me di cuenta de su presencia hasta el final».

  • Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Las matemáticas... su pasión para escapar de la presión del fútbol.

    Ayub Bouadi no vive solo para el fútbol. En la entrevista también habló de su pasión por las matemáticas, que le brindan un respiro mental lejos de la presión del campo.

    «Las matemáticas me alejan del fútbol y me permiten no pensar en él todo el tiempo», afirmó. «Me encanta estudiar y creo que cada persona tiene su propia forma de despejar la mente».

    A medida que su papel en el primer equipo crecía, Bouadi dejó la residencia del club y se mudó a un piso cercano al centro de entrenamiento del Lille.

    Fiel a su costumbre de adelantarse, sacó el carné de conducir en cuanto pudo, demostrando madurez dentro y fuera del campo.

    Aunque sus minutos bajaron al final de la temporada 2024-2025, en la siguiente se afianzó de nuevo y llegó a llevar el brazalete de capitán en algunos amistosos de pretemporada, muestra de la confianza que tiene en el club.

    Su polivalencia le permite actuar como mediocampista defensivo o como lateral derecho según las necesidades del técnico.

    Aun así, busca mejorar su aportación ofensiva: en 96 partidos con el Lille solo ha dado cuatro asistencias y no ha marcado, cifra que no refleja su calidad.

    Sin embargo, Bruno Genesio cree que puede mejorar. El técnico francés asegura que, si sigue progresando en el último tercio, Bouadi puede llegar a marcar entre cuatro y seis goles por temporada.

    Su contrato con el Lille vence en 2029, aunque su futuro a largo plazo en el estadio Pierre-Mauroy no está garantizado.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    100 millones de euros... ¿Por qué el City me persigue con esa promesa?

    El Lille sabe que retener a su joya no será fácil ante el interés de los grandes clubes europeos, sobre todo si llega una oferta económica adecuada.

    Ayoub Bouadi está a punto de consolidarse como uno de los mejores centrocampistas emergentes de Europa, y su futuro genera cada vez más rumores.

    El Lille no rechaza venderlo si llega la oferta correcta, aunque su precio de venta podría bloquear a varios clubes.

    Se estima que el Lille pediría unos 100 millones de euros, cifra que refleja su convicción de que Bouadi ya es uno de los jóvenes más valiosos de Europa.

    Pese a ello, el Manchester City lidera la puja y, según Transfer DealSheet, lo tiene como prioridad; se espera que el jugador decida en días.

    Algunos clubes ofrecen ficharlo y dejarlo un año más en el Lille para que siga creciendo, pero el City quiere incorporarlo ya y darle minutos en el primer equipo, pues el centro del campo es su prioridad en este mercado.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco France WC 2026 GFX GOAL ONLYGOAL AR

    Se decantó por Marruecos... y cerró la puerta a Francia

    Mientras los grandes clubes europeos se disputaban sus servicios, Ayub Bouadi ya había tomado una de las decisiones más importantes de su carrera: elegir la selección con la que competiría a nivel internacional.

    Tras jugar con Francia en categorías inferiores hasta la sub-21, en mayo anunció que elegía a Marruecos, país de sus padres.

    Lo anunció con emoción en su nueva cuenta de Instagram, donde publicó una foto de niño en las gradas durante el Mundial de 2018.

    Acompañó la foto con un mensaje: «Orgulloso de representar a Marruecos en los mayores torneos... Es un sueño hecho realidad, pero, ante todo, el comienzo de una nueva etapa que exige más trabajo, estándares más altos y mayores responsabilidades... Soy plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta, y daré todo lo que tengo para representar a mi país de la mejor manera posible».

    Tampoco olvidó a Francia, donde nació y se crió: «Quiero dar las gracias a Francia. Mi decisión no resta valor al orgullo y la gratitud que siento por todo lo que he vivido al representar a sus selecciones juveniles… Estoy orgulloso, y siempre lo estaré, de mi doble identidad, de mi origen y de mis raíces… Y ahora… ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo».

    La Federación Francesa de Fútbol lamentó la decisión. El seleccionador, Hubert Fournier, declaró a *The Athletic*: «Es una gran pérdida para nosotros, pero al fin y al cabo es una decisión personal que hay que respetar».

    El duelo de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos reavivó el debate. En Francia se daba por hecho que Bouadi, a punto de ser convocado por Deschamps, optaría por la selección absoluta gala; sin embargo, su entorno aclaró que su decisión de representar a Marruecos era firme desde hacía años.

    Su exentrenador en el Creil, Sofiane Kheir, lo confirma: «Esta decisión salió del corazón. Ayub no eligió Marruecos como atajo al Mundial, sino porque desde hace años estaba convencido de que era la selección que quería representar. Si hubiera querido jugar con Francia, habría tenido tiempo de sobra para lograrlo».

    Y añade: «Sin duda, enfrentarse a Francia siempre tendrá un carácter especial para él, ya que tiene doble nacionalidad, nació allí y siente un gran agradecimiento hacia ese país, pero no creo que sienta ninguna presión adicional. Tiene una personalidad diferente y afronta este tipo de situaciones con mucha serenidad».

    Con una familia que le transmitió disciplina, un brillante expediente académico y un talento que ya brilla en Europa, Bouadi avanza con paso firme hacia la élite. Los grandes clubes ya pujan por ficharlo, y todo indica que este joven marroquí apenas comienza un camino que podría llevarlo a convertirse en una de las principales estrellas del fútbol mundial.