El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se ha visto obligado a abordar el enorme cambio de intensidad que se requiere mientras su equipo prepara el derbi madrileño del domingo, de máxima exigencia. En su rueda de prensa oficial posterior al partido, tras la victoria por 4-0 sobre Osasuna, al técnico argentino le preguntaron directamente por la competitividad de su equipo de cara a un encuentro de esta magnitud. Aunque reconoció que su plantilla siempre trata de dar lo mejor de sí, Simeone subrayó que un derbi exige un nivel de demanda completamente distinto.

«Siempre, no lo veo como competitividad. Luego el partido mostrará hasta dónde podemos dar», afirmó Simeone al valorar la situación de su plantilla.