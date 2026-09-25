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¡Aviso para el Aston Villa! Matteo Guendouzi, autorizado para volver después de que la UEFA reduzca la sanción de la estrella del Fenerbahçe en la Champions League
Éxito de Guendouzi en la apelación ante la UEFA
El Fenerbahçe ha logrado una importante victoria legal fuera de los terrenos de juego, ya que el Órgano de Apelación de la UEFA ha decidido oficialmente reducir la sanción impuesta previamente al excentrocampista del Arsenal Guendouzi. El internacional francés fue castigado inicialmente con una dura suspensión de cuatro partidos tras un acalorado altercado con aficionados durante una eliminatoria de play-off de la Champions League contra el Olympique Lyonnais.
El club confirmó en un comunicado oficial que sus esfuerzos han dado resultado, lo que garantiza que uno de sus jugadores más influyentes no pasará tanto tiempo en la grada como se temía en un primer momento. Según la actualización del club, la sanción inicial de cuatro partidos de suspensión, con dos de ellos en suspenso, ha sido modificada. La nueva resolución del Órgano de Apelación de la UEFA reduce la sanción total a tres partidos, con dos de ellos en suspenso durante un periodo de prueba de un año.
- Getty Images Sport
Disponibilidad para el duelo contra el Aston Villa
El momento de la decisión es especialmente significativo para el conjunto turco, que se prepara para un complicado desplazamiento para medirse al Aston Villa de la Premier League. Según los términos originales de la sanción, se esperaba que Guendouzi se perdiera tanto el partido inaugural ante la Roma como el posterior viaje a Birmingham. Sin embargo, tras haber cumplido ya el primer partido de su suspensión durante el encuentro ante el conjunto italiano el 10 de septiembre, la reducción de su sanción significa que ahora ya puede jugar el próximo partido en Villa Park.
El club turco quiso aclarar la situación a sus aficionados y declaró: "Nuestro jugador Matteo Guendouzi, que no pudo jugar en el partido contra la Roma disputado el 10 de septiembre de 2024, podrá jugar en el partido contra el Aston Villa que se disputará el 14 de octubre de 2024, en función de dicha decisión del Comité de Apelación de la UEFA".
Detalles del incidente disciplinario
El proceso disciplinario inicial se desencadenó por los hechos ocurridos tras la victoria por 2-1 del Fenerbahce sobre el Lyon el 26 de agosto. El ambiente se enrareció durante el partido de vuelta de la ronda de play-off, en la que se acusó a Guendouzi de insultar a personas presentes en el encuentro y de provocar al público local.
Se consideró que estas acciones constituían una vulneración de las normas fundamentales de conducta decente, lo que dio lugar a una importante multa además de la sanción deportiva. El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA había impuesto originalmente al jugador una multa de 50.000 € junto con la suspensión.
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Importancia estratégica para el Fenerbahçe
Mantener a Guendouzi para el partido ante el Aston Villa se considera un factor decisivo para el equipo de Ismail Kartal. El centrocampista, que cuenta con una amplia experiencia en la Premier League por su etapa en el Arsenal, aporta un nivel de intensidad y capacidad técnica difícil de reemplazar en la plantilla del Fenerbahce. Su capacidad para marcar el ritmo y cortar el juego será esencial si el conjunto turco quiere sacar algo positivo de su visita a las West Midlands.
Con el obstáculo de la Roma ya superado, aunque sin el francés, el foco se centra ahora por completo en el planteamiento táctico para el duelo en Villa Park. Los aficionados han reaccionado con entusiasmo a la noticia en las redes sociales, conscientes de que sus opciones de éxito en el renovado formato de la Liga de Campeones aumentan de forma significativa con Guendouzi sobre el césped.
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