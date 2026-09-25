El Fenerbahçe ha logrado una importante victoria legal fuera de los terrenos de juego, ya que el Órgano de Apelación de la UEFA ha decidido oficialmente reducir la sanción impuesta previamente al excentrocampista del Arsenal Guendouzi. El internacional francés fue castigado inicialmente con una dura suspensión de cuatro partidos tras un acalorado altercado con aficionados durante una eliminatoria de play-off de la Champions League contra el Olympique Lyonnais.

El club confirmó en un comunicado oficial que sus esfuerzos han dado resultado, lo que garantiza que uno de sus jugadores más influyentes no pasará tanto tiempo en la grada como se temía en un primer momento. Según la actualización del club, la sanción inicial de cuatro partidos de suspensión, con dos de ellos en suspenso, ha sido modificada. La nueva resolución del Órgano de Apelación de la UEFA reduce la sanción total a tres partidos, con dos de ellos en suspenso durante un periodo de prueba de un año.