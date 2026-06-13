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¡Aviones, trenes y coches! El épico viaje de Ryan Reynolds al partido inaugural del Mundial de Canadá 2026 mereció la pena, según el copropietario del Wrexham, que se mostró impresionado por el ambiente histórico
Una estrella de Hollywood presenció un momento histórico.
Reynolds cruzó Norteamérica en varios medios de transporte para ver el debut de Canadá en el Grupo B ante Bosnia-Herzegovina, en el Estadio de Toronto. Los anfitriones empezaron en desventaja por un cabezazo de Jovo Lukic en la primera parte. Pero un tanto agónico de Cyle Larin en los últimos minutos dio el 1-1 final y el primer punto mundialista a Canadá.
Reynolds se lleva el aplauso del público local
Tras el emotivo partido, el actor de «Deadpool» y «Wolverine» compartió en redes fotos de su viaje y destacó el orgullo por la selección nacional.
Escribió: «No me iba a perder este partido. Viajé en avión, tren y coche para llegar, y valió la pena. Toronto y Canadá respondieron. Uno de los mejores ambientes que he visto en este deporte. Muy orgulloso de @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer».
Larin rompe la maldición del torneo
El triunfo rompió una racha de seis derrotas mundialistas entre 1986 y 2022. Larin, delantero del Southampton, marcó dos minutos después de ingresar y dio a Canadá su primer gol en casa en una fase final de la Copa del Mundo.
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Se avecinan pruebas decisivas en la fase de grupos
Tras su primera victoria, Canadá debe aprovechar el impulso para afrontar un grupo B muy reñido. Los coanfitriones se medirán a Catar el 18 de junio y a Suiza seis días después. Para avanzar a octavos en casa, necesitarán una defensa más concentrada y evitar encajar goles tempraneros.