Durante la ceremonia de clausura, en la que el capitán de la selección española, Rodri, recibió la copa del Mundial, el presidente de Estados Unidos se mostró poco dispuesto a abandonar el podio.
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¿Aversión personal hacia España? Escenas extrañas de Donald Trump en la ceremonia del Mundial
Al principio, los ibéricos esperaban que Trump se marchara. Al ver que no lo hacía, Rodri levantó el trofeo y celebró con su equipo.
Tras la entrega de medallas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a Trump a abandonar el podio y se retiró con él.
Pese a estar junto al rey Felipe durante la ceremonia, Trump apenas habló con él, reflejo de la tensión entre Estados Unidos y España. Trump había criticado en los últimos meses a este miembro de la OTAN por no invertir lo suficiente en defensa y depender de EE. UU. Madrid, a diferencia de otros aliados, se negaba a destinar el 5 % de su PIB a gastos militares.
«España es horrible, le he dicho a Scott (el ministro de Hacienda de EE. UU., Bessent) que suspenda por completo el comercio con España», afirmó Trump ya en marzo, y poco después añadió: «No tienen nada que ofrecernos, salvo gente estupenda. Eso sí lo tienen, pero no un buen Gobierno». En junio reiteró: «Suspenderemos el comercio con España, no queremos tener nada que ver con ellos». También amenazó con aranceles y la llamó «absolutamente horrible».
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Thomas Müller formula una crítica velada a Donald Trump
Thomas Müller, comentarista de MagentaTV, criticó sutilmente a Trump. El exfutbolista alemán afirmó que la entrega de la copa debe pertenecer solo a los campeones.
«No me gustaría situar ahora al presidente estadounidense en el centro de atención de un Mundial de fútbol. Él ya lo hace por sí mismo lo suficiente. Por lo tanto, no hace falta que le demos además esa plataforma», afirmó Müller.
Ya en el Mundial de Clubes del año pasado había recibido críticas por lo mismo, al negarse a dejar el escenario durante la celebración del Chelsea.
- (C)Getty Images
Donald Trump, abucheado por el público en la final del Mundial
Durante la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford se escucharon silbidos contra el presidente de EE. UU. En el 104.º y último partido del torneo, celebrado en EE. UU., México y Canadá, apareció por primera vez en un estadio. En su palco estaba sentado entre su esposa Melania e Infantino.
Aunque había evitado los estadios durante seis semanas, Trump acaparó titulares por su intervención ante Infantino para anular la tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun. La comisión disciplinaria de la FIFA suspendió finalmente la sanción de forma condicional. La decisión provocó una oleada de indignación; Balogun jugó en octavos contra Bélgica, pero Estados Unidos perdió 1-4.
Dos días antes de la final entre Argentina y España, Trump habló del torneo en la Torre Trump de Nueva York: «Pensaba que no éramos un país futbolístico. Resultó que sí lo somos. Creo que seguirá siendo así», afirmó Trump y añadió: «Este Mundial ha tenido tanto éxito que deberíamos volver a elegir a EE. UU. Esta vez dejaremos fuera a México y Canadá».
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