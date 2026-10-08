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¿Aventura europea o rumbo a la MLS? Cuánto tiempo puede seguir jugando Virgil van Dijk mientras Jimmy Floyd Hasselbaink hace una predicción previa a la agencia libre sobre el legendario defensa del Liverpool
Van Dijk está en Anfield desde enero de 2018
Teniendo en cuenta la edad de Van Dijk, el consenso general ha sido que, 12 meses después de despedirse del «Rey egipcio» Mohamed Salah, el Liverpool dejará salir a otro héroe de la era moderna.
Sin embargo, el Liverpool anda corto de experiencia en el centro de su zaga. El joven francés Jeremy Jacquet se ha adaptado rápido en Merseyside, mientras que hay muchas esperanzas puestas en el adolescente italiano Geovani Leoni, pero hay mucho que decir a favor de mantener cualidades de liderazgo.
Como capitán del club, Van Dijk presume de ellas en abundancia. Está en Anfield desde enero de 2018, periodo en el que ha disputado 380 partidos y ha conquistado la Premier League y la Champions League. Aún podrían iniciarse conversaciones para una ampliación de 12 meses.
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¿Cuántas temporadas le quedan a Van Dijk?
Por ahora, sin embargo, el internacional neerlandés, que ha alcanzado las 100 internacionalidades con su país, sigue asimilando una larga despedida. Si rompiera sus vínculos con el Liverpool, entonces, ¿qué le depararía el futuro? ¿Seguiría en Europa o podría atraerle un nuevo comienzo en la MLS en busca del sueño americano?
Cuando esas preguntas le fueron planteadas a Hasselbaink, el exdelantero del Leeds y del Chelsea, que hablaba por cortesía de MrQ, dijo a GOAL sobre su icónico compatriota: “Virgil es una máquina. Virgil puede jugar donde quiera durante otros tres años. Todo está en su cabeza. Si su cabeza le dice: ‘sí, voy a seguir jugando al máximo nivel’, puede hacerlo porque su cuerpo es una máquina. Es una máquina. Así que su desgaste es limitado, por lo que todavía puede hacerlo”.
Empiezan a surgir rumores sobre el Real Madrid
Se ha hablado del interés del Real Madrid por Van Dijk, después de que el club blanco arrebatara a Ibrahima Konate de Anfield en 2026. El exdelantero del Liverpool Emile Heskey ha dicho sobre esos rumores: «Está llegando al final de su contrato en el Liverpool, pero tenemos que recordar que, cuando ciertos clubes llaman a tu puerta, te hacen dudar tengas contrato o no, y el Real Madrid es uno de ellos.
«Así que me sorprendería que no le hubiera hecho dudar. Lo único es que no me sienta bien que el Liverpool deje marcharse a otra gran estrella al final de su contrato».
Van Dijk no ha dado ninguna señal de que esté listo para empezar a bajar el ritmo y arrastrarse hacia la retirada. Ha dicho sobre sus planes para el futuro inmediato: «No soy alguien que mire demasiado lejos.
«Tienes que cuidarte muy bien y hacer todo lo que puedas para estar ahí siempre. Siento que ahora mismo estoy en una buena situación, así que solo tengo que seguir adelante.
«Jugar al fútbol es lo más divertido que hay. Entiendo que la gente se fije en la edad en nuestro deporte. Cuando las cosas van bien, dicen: “Oh, qué bien para tu edad”. Y, si no, eres un viejo. Solo tengo que asegurarme de rendir lo mejor posible para el equipo, dentro y fuera del campo».
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El capitán Van Dijk, pieza clave en los planes de Iraola para 2026-27
Varios pretendientes estarán muy pendientes de lo que ocurra en el Liverpool, ya que no es habitual que un talento como el de Van Dijk, que fue un serio aspirante al Balón de Oro en su momento, quede disponible gratis.
En Anfield podrían decidir retrasar ese proceso al menos un año más, si consideran que todavía queda combustible en el imponente depósito neerlandés, con Andoni Iraola habiendo dirigido un inicio invicto de la temporada 2026-27 con Van Dijk muy presente en sus planes.
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