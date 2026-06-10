Avance en las negociaciones: el FC Bayern podría gastar más de 60 millones de euros en su primer fichaje del verano

Según *Bild*, las conversaciones entre el director deportivo del Frankfurt, Markus Krösche (45), y su homólogo del Bayern, Max Eberl (52), han avanzado mucho; solo falta definir la proporción entre salario fijo y primas.

Brown, esperado en el once inicial de Alemania ante Curazao el domingo, se ha mostrado evasivo sobre su futuro. «Estoy totalmente concentrado en el Mundial. Por eso no voy a hacer comentarios al respecto», declaró en una rueda de prensa el jueves.