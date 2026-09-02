El impacto de Ausilio en el club ha seguido siendo vital hasta las últimas etapas de su etapa, supervisando las incorporaciones de la plantilla en verano y asegurando la ampliación a largo plazo del contrato de Pio Esposito. Sin que por ahora haya habido un movimiento del club para retenerle, su marcha dejará un vacío colosal en la estructura de dirección deportiva. La jerarquía del Inter se enfrentará pronto a la ardua tarea de rediseñar su departamento técnico para sustituir a uno de los directores más experimentados del fútbol.