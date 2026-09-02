¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1078634543.jpgBuzzi
Alvino Hanafi

Traducido por

Ausilio deja el Inter, marcando el final de una era: tras 28 años, su contrato no será renovado

Inter Milán
Serie A

Según varias informaciones, el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, dejará el club cuando expire su contrato en junio de 2027. Según las informaciones publicadas en Italia, el veterano ejecutivo ha decidido no renovar su vinculación, poniendo fin a casi tres décadas en el Giuseppe Meazza.

  • El final de una era en el Giuseppe Meazza

    Según se informa, Piero Ausilio se está preparando para dejar el Inter de Milán, poniendo fin a una notable vinculación de 28 años con el Inter. Según Corriere dello Sport, Ausilio ya ha comunicado su intención de no ampliar su contrato actual, que expira en junio de 2027. La noticia ha sacudido al club italiano, al señalar la inminente conclusión de un capítulo decisivo en su historia ejecutiva moderna.

    • Anuncios

  • Un legado de fichajes estelares

    Desde que se incorporó a la estructura interna del Inter en 1998 como secretario del fútbol base, antes de ascender a director deportivo en 2010, Ausilio ha orquestado algunas de las operaciones más astutas del fútbol europeo. Trabajando junto a Beppe Marotta, ayudó a confeccionar plantillas campeonas mientras firmaba auténticas obras maestras en el mercado de fichajes. Entre sus golpes más destacados figuran incorporaciones a bajo coste y fichajes a coste cero como Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram, además de grandes ventas y el descubrimiento del capitán del club, Lautaro Martínez.

  • Preparándose para un enorme vacío de liderazgo

    El impacto de Ausilio en el club ha seguido siendo vital hasta las últimas etapas de su etapa, supervisando las incorporaciones de la plantilla en verano y asegurando la ampliación a largo plazo del contrato de Pio Esposito. Sin que por ahora haya habido un movimiento del club para retenerle, su marcha dejará un vacío colosal en la estructura de dirección deportiva. La jerarquía del Inter se enfrentará pronto a la ardua tarea de rediseñar su departamento técnico para sustituir a uno de los directores más experimentados del fútbol.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El último baile de un icono del Inter

    Con la campaña actual ya en marcha, esta temporada será el último baile de Ausilio en la sala de juntas del Inter antes de dejar el cargo. Después de haber sido elegido mejor director deportivo en los Globe Soccer Awards de 2024, su pericia en el mercado deja al club sobre una base estable. Los próximos meses determinarán cómo planea el Inter llevar a cabo la transición tras la salida de un líder visionario que se convirtió en un pilar absoluto de su éxito deportivo.

Serie A
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP