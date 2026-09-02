Buzzi
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Ausilio deja el Inter, marcando el final de una era: tras 28 años, su contrato no será renovado
El final de una era en el Giuseppe Meazza
Según se informa, Piero Ausilio se está preparando para dejar el Inter de Milán, poniendo fin a una notable vinculación de 28 años con el Inter. Según Corriere dello Sport, Ausilio ya ha comunicado su intención de no ampliar su contrato actual, que expira en junio de 2027. La noticia ha sacudido al club italiano, al señalar la inminente conclusión de un capítulo decisivo en su historia ejecutiva moderna.
Un legado de fichajes estelares
Desde que se incorporó a la estructura interna del Inter en 1998 como secretario del fútbol base, antes de ascender a director deportivo en 2010, Ausilio ha orquestado algunas de las operaciones más astutas del fútbol europeo. Trabajando junto a Beppe Marotta, ayudó a confeccionar plantillas campeonas mientras firmaba auténticas obras maestras en el mercado de fichajes. Entre sus golpes más destacados figuran incorporaciones a bajo coste y fichajes a coste cero como Hakan Calhanoglu y Marcus Thuram, además de grandes ventas y el descubrimiento del capitán del club, Lautaro Martínez.
Preparándose para un enorme vacío de liderazgo
El impacto de Ausilio en el club ha seguido siendo vital hasta las últimas etapas de su etapa, supervisando las incorporaciones de la plantilla en verano y asegurando la ampliación a largo plazo del contrato de Pio Esposito. Sin que por ahora haya habido un movimiento del club para retenerle, su marcha dejará un vacío colosal en la estructura de dirección deportiva. La jerarquía del Inter se enfrentará pronto a la ardua tarea de rediseñar su departamento técnico para sustituir a uno de los directores más experimentados del fútbol.
El último baile de un icono del Inter
Con la campaña actual ya en marcha, esta temporada será el último baile de Ausilio en la sala de juntas del Inter antes de dejar el cargo. Después de haber sido elegido mejor director deportivo en los Globe Soccer Awards de 2024, su pericia en el mercado deja al club sobre una base estable. Los próximos meses determinarán cómo planea el Inter llevar a cabo la transición tras la salida de un líder visionario que se convirtió en un pilar absoluto de su éxito deportivo.
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