A pesar de las dudas sobre su futuro, causadas por la irregular campaña del Madrid en la liga y un supuesto conflicto con Federico Valverde, el nuevo entrenador, José Mourinho, fue clave, según «Marca». Su llegada fue decisiva para convencer al jugador de que se quedara como pilar del centro del campo. Como tiene autoridad total sobre la plantilla, participó en la decisión de ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo.