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Aurelien Tchouameni, vinculado al Manchester United, toma una decisión definitiva sobre su futuro en el Real Madrid
El Madrid cierra la renovación de Tchouameni
Según RMC Sport, Tchouameni ha renovado con el Real Madrid hasta 2031. Así acaba la especulación sobre su fichaje por la Premier League, donde el Manchester United ofrecía más de 100 millones de euros. El jugador, de 26 años, reafirma así su compromiso a largo plazo con los blancos, donde se siente valorado como pieza clave de los proyectos futuros del club.
- AFP
Mourinho influye en la renovación del contrato
A pesar de las dudas sobre su futuro, causadas por la irregular campaña del Madrid en la liga y un supuesto conflicto con Federico Valverde, el nuevo entrenador, José Mourinho, fue clave, según «Marca». Su llegada fue decisiva para convencer al jugador de que se quedara como pilar del centro del campo. Como tiene autoridad total sobre la plantilla, participó en la decisión de ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo.
Los Red Devils se quedan fuera
El United falló en fichar a su objetivo principal por dudas de la directiva al cerrar los acuerdos económicos. Tras perder la puja por Mateus Fernandes ante el Tottenham por las bonificaciones de rendimiento, se quedó sin refuerzo. El Madrid decidió retener al jugador, así que el equipo inglés buscó alternativas y ahora Andrey Santos llega del Chelsea.
- AFP
El reto de Francia en el Mundial
Tchouameni se centra ahora en la selección francesa del Mundial. Recuperado de su lesión muscular, ya entrena en Bentley y podría jugar contra Marruecos. Su regreso refuerza el medio campo de Didier Deschamps para la fase eliminatoria.
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