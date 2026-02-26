Getty Images Sport
Traducido por
Aurelien Tchouameni celebra la victoria del Real Madrid sobre el Benfica como «una victoria para todos los que se oponen al racismo»
Solidaridad en el Bernabéu: Los Blancos avanzan para enfrentarse a posibles gigantes
El ambiente en Madrid fue de solidaridad, ya que los aficionados locales desplegaron una pancarta con el lema «No al racismo» en español antes de que comenzara el partido. Tchouameni empató el partido con un gol crucial, antes de que Vinícius Jr demostrara una vez más por qué es la cara visible del ataque del Madrid, al marcar el segundo gol decisivo que aseguró el pase de los blancos. El gigante español espera ahora su destino en la siguiente ronda, con un posible enfrentamiento contra el Sporting CP o su viejo rival, el Manchester City, en el horizonte. Reflexionando sobre la importancia de la noche, Tchouameni dejó claro que el resultado trascendía el deporte. «Creo que hay cosas más importantes que este partido, que el fútbol», afirmó el francés. «Vinícius mantiene su confianza y se centra en lo que tiene que hacer. Creo que tomaron la decisión correcta al no dejar que el chico [Prestianni] jugara este partido. Como he dicho, hay cosas más importantes que el fútbol y esta es una victoria para todos nosotros».
- Getty Images Sport
Vinícius Jr responde a las críticas en el campo
El internacional brasileño, que ha sido objeto de frecuentes insultos en las últimas temporadas, demostró una notable compostura para ayudar al equipo de Álvaro Arbeloa a pasar a la fase eliminatoria. Después de que Tchouameni empatara el partido tras el temprano gol del Benfica, Vinícius dio un paso al frente en el minuto 80 para sentenciar la eliminatoria. Su celebración, un baile familiar cerca del banderín de córner, fue una copia exacta de la de la ida, lo que supuso una respuesta desafiante a sus detractores. Las redes sociales se inundaron rápidamente con una publicación del delantero en la que simplemente decía «el baile continúa», una frase que se ha convertido en un grito de guerra para el jugador y sus seguidores en todo el mundo.
El internacional inglés Trent Alexander-Arnold elogió la fortaleza mental de su compañero, señalando que el ruido externo no había afectado a la preparación del extremo. El exjugador del Liverpool reveló que Vinícius se había mantenido «muy tranquilo» y «muy relajado» durante toda la tensa semana. «No necesitaba marcar para enviar un mensaje o demostrar su mentalidad», explicó Alexander-Arnold. «No tiene que demostrar nada a nadie porque ha demostrado una y otra vez lo bueno que es. Da un paso al frente cuando más lo necesitamos. Conoce su calidad y lo que aporta al equipo».
El cuerpo técnico y los compañeros de equipo apoyan a la estrella brasileña.
El sentimiento se repitió en el vestuario y en la cabina de comentaristas, donde los expertos se maravillaron de cómo el jugador de 24 años sigue rindiendo bajo un escrutinio tan intenso. El exjugador del Chelsea y de la selección inglesa Joe Cole, en declaraciones a TNT Sports, elogió la calidad técnica del delantero durante el importante choque europeo. «Estuvo brillante en los dos partidos», comentó Cole. «Su remate fue magnífico». A pesar de que el club celebraba otra noche europea llena de éxitos, la atención se centró en el bienestar emocional de su talismán, que se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la discriminación en el fútbol europeo.
El entrenador Arbeloa, que ha supervisado una transición fluida durante su mandato, expresó su satisfacción personal al ver a Vinícius marcar un gol. En declaraciones a la prensa tras el pitido final, Arbeloa habló de su orgullo: «[Reaccioné] con alegría, obviamente, por el gran gol que marcó, y porque era él, se lo merece». El portero Thibaut Courtois compartió esa alegría y destacó que las celebraciones con bailes son una señal del dominio del Madrid. «Me alegro de que Vini siga bailando, porque eso significa que está marcando goles», añadió el guardameta belga.
- AFP
Preocupación por las lesiones de Mbappé a pesar de los avances europeos
Aunque la noche fue para Vinícius y la protesta colectiva contra el racismo, hubo cierta preocupación por la otra superestrella del Real Madrid, Kylian Mbappé. El capitán francés fue una ausencia notable en la convocatoria del partido debido a un molesto problema en la rodilla que sufrió durante un entrenamiento. Esta baja forzosa significa que el ganador de la Copa del Mundo probablemente se enfrentará a un periodo de inactividad justo cuando el club entra en una fase crucial de la temporada. Arbeloa proporcionó información detallada sobre su estado físico y confirmó que el equipo médico desaconsejó correr ningún riesgo con el prolífico delantero.
«Después de la sesión de ayer, hablamos con los médicos, hablé con él y pensamos que lo mejor era que parara, se recuperara al 100 % y volviera en plena forma, con confianza y sin molestias para todo lo que viene, que obviamente es muy importante», declaró Arbeloa en la rueda de prensa posterior al partido. «Espero que no sea una lesión muy grave, nada importante, y que pueda volver en unos días o semanas». A pesar de perder a su fichaje estrella del verano a corto plazo, la capacidad del Madrid para superar al Benfica y la narrativa hostil que rodeaba al partido demuestran que sigue siendo el equipo a batir en la Liga de Campeones.
Anuncios