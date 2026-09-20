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«¡Aunque te llames Mourinho!» - Diego Simeone lanza un mensaje contundente al técnico del Real Madrid tras la polémica victoria en el derbi del Atlético
Simeone exige respeto para los árbitros
La tensión entre los dos banquillos alcanzó su punto de ebullición tras el pitido final en el Metropolitano, con Mourinho lanzando una larga crítica sobre el nivel del arbitraje. Simeone, sin embargo, no tardó en defender la integridad del juego, sugiriendo que su homólogo había sobrepasado los límites.
El técnico argentino subrayó que ser una figura de primer nivel en este deporte no otorga a nadie el derecho a menospreciar a los árbitros que dirigen partidos de tanta presión. Simeone dejó clara su postura al afirmar: "Respetamos las opiniones de otros entrenadores".
El entrenador del Atlético pasó después a destacar la importancia de mantener los estándares profesionales, incluso cuando las emociones están a flor de piel durante un derbi. Dirigiéndose directamente a los medios, explicó que hay límites que nunca deberían cruzar quienes ocupan posiciones de liderazgo. "Pero lo que entiendo desde nuestra posición es que hay que mantener el respeto por los árbitros, aunque hoy nos hayamos beneficiado de algunas decisiones, porque si no, todo pasa a estar permitido. No todo está permitido, aunque te llames Mourinho", añadió Simeone.
- AFP
Mourinho echa humo por las decisiones arbitrales
La frustración de Mourinho fue evidente durante toda su comparecencia ante los medios tras el partido, a la que, según se informa, llegó con pruebas visuales para respaldar sus quejas. El técnico del Real Madrid estaba especialmente indignado por una entrada de Cuti Romero sobre Jude Bellingham que no se saldó con tarjeta roja, así como por la posterior expulsión de su propio defensor, Dean Huijsen.
En un encendido monólogo que duró varios minutos, Mourinho mostró imágenes del partido para ilustrar su argumento ante los periodistas presentes. Sostuvo que el encuentro habría sido completamente distinto si los árbitros hubieran actuado con justicia en el periodo inicial. «Podríamos saltarnos la rueda de prensa porque la historia del partido está justo aquí», dijo Mourinho, levantando las imágenes al inicio de una perorata de casi cinco minutos. «Esas eran dos tarjetas rojas claras. Las dificultades a las que nos hemos enfrentado desde la expulsión. 11 contra 10».
Dominio táctico y análisis del partido
A pesar del ruido en torno a los árbitros, Simeone se mantuvo centrado en la ejecución táctica que permitió al Atlético sumar tres puntos vitales. Simeone elogió la disciplina de su equipo y su capacidad para mantener la calma durante los periodos de superioridad numérica tras la tarjeta roja a Huijsen. «Un partido intenso, que controlamos en todo momento. Frenamos a un rival que tiene unas transiciones increíbles, controlamos casi todas esas transiciones».
El argentino también descartó las insinuaciones de que su equipo simplemente había tenido suerte con el arbitraje, y prefirió fijarse en el equilibrio general del partido. Consideró que sus jugadores merecieron la victoria por su trabajo colectivo y su capacidad para seguir un plan de partido bien diseñado. Simeone señaló: «Yo normalmente no opino. Dijo que la acción de Cuti no era roja, pero si queremos centrarnos en eso y no en el partido, bien, esto es un juego y juguemos todos».
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El Atlético asciende en la clasificación de La Liga
El resultado permite al Atlético de Madrid colocarse segundo, por delante del Real Madrid en la clasificación. Aunque el Barcelona mantiene su liderato, Simeone se siente alentado por el crecimiento de su plantilla, en particular por la integración de nuevos fichajes como Jonathan David y Julian Alvarez. El técnico insiste en que el equipo sigue en una "fase de construcción" y que continuará mejorando a medida que avance la temporada. Sobre la victoria, se mostró humilde: "Está claro que ir ganando 1-0 no era suficiente.
Cuando le preguntaron si el mejor equipo había ganado ese día, Simeone se negó a dar a los medios un titular sensacionalista y prefirió proteger la concentración de su plantilla. Sigue siendo cauteloso con los relatos que impulsan quienes están fuera del club y quiere asegurarse de que sus jugadores no se distraigan con las consecuencias del derbi. "Estáis buscando un titular. Yo no necesito ese titular. Hablemos del partido que jugamos, no del partido que quieren que juguemos", concluyó.
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