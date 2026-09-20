La tensión entre los dos banquillos alcanzó su punto de ebullición tras el pitido final en el Metropolitano, con Mourinho lanzando una larga crítica sobre el nivel del arbitraje. Simeone, sin embargo, no tardó en defender la integridad del juego, sugiriendo que su homólogo había sobrepasado los límites.

El técnico argentino subrayó que ser una figura de primer nivel en este deporte no otorga a nadie el derecho a menospreciar a los árbitros que dirigen partidos de tanta presión. Simeone dejó clara su postura al afirmar: "Respetamos las opiniones de otros entrenadores".

El entrenador del Atlético pasó después a destacar la importancia de mantener los estándares profesionales, incluso cuando las emociones están a flor de piel durante un derbi. Dirigiéndose directamente a los medios, explicó que hay límites que nunca deberían cruzar quienes ocupan posiciones de liderazgo. "Pero lo que entiendo desde nuestra posición es que hay que mantener el respeto por los árbitros, aunque hoy nos hayamos beneficiado de algunas decisiones, porque si no, todo pasa a estar permitido. No todo está permitido, aunque te llames Mourinho", añadió Simeone.