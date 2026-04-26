Aunque su salida es un hecho, la estrella del Bayern, dada por acabada, aún puede dar un giro sorpresivo

El sábado no bastó para batir el récord. Para igualar la marca del FC Schalke 04 de la temporada 1980/81, habría sido necesario que debutara el joven Bastian Assomo contra el Mainz. En aquella campaña, once jugadores menores de 20 años debutaron en la máxima categoría alemana con el Schalke; en el club más laureado de Alemania, esta cifra se mantiene hasta ahora en diez.

Quedan tres jornadas —ante Heidenheim, Wolfsburgo y Colonia— para igualar o superar la marca. De todos los técnicos del Bayern de las últimas dos décadas, Kompany es, con diferencia, el más decidido a dar oportunidades a jóvenes con talento.

El sábado, por ejemplo, el técnico belga hizo debutar al centrocampista Bara Sapoko, de 18 años. El senegalés ya había debutado ante el St. Pauli (5-0) hace dos semanas y sumó más minutos contra el Stuttgart antes de ser titular en Maguncia.

Se lo ha «ganado», subrayó Kompany, quien aclaró que jugar con los profesionales no es un «regalo». «Hoy es una tarea complicada. Hay que tener esa madurez para estar en un partido así. Para Sapoko es una gran prueba, pero también para los demás chicos. En algún momento hay que pasar por eso. Hay que estar ahí. En algún momento llega el momento adecuado para darles una oportunidad».

Su debut se veía venir, pues en el Bayern valoran mucho al joven de 18 años y, según se comenta, Kompany es un gran admirador suyo. Sus compañeros también se han convencido rápido de sus cualidades. «Se ha visto que tiene un talento brutal y que es un buen chico. Está muy agradecido. Hoy lo ha hecho de maravilla», comentó Leon Goretzka tras el partido en St. Pauli.

Contra el Mainz 05 mostró destellos de ese «talento», pero en líneas generales vivió una tarde complicada. Junto a Aleksandar Pavlovic, el joven de 18 años sufrió la presión alta y el marcaje intenso del centro del campo del Mainz, liderado por Paul Nebel, Nadiem Amiri y Kaishu Sano. En los contraataques del FSV, Sapoko se vio desbordado. No sorprende, pues, que apareciera en dos de los goles encajados: en el 0-2 perdió el balón en la construcción y no llegó al duelo posterior, y en el 0-3 un simple regate de Amiri en el área lo dejó en evidencia.

Un único encuentro ante un rival en forma no permite juzgar su futuro, pero es cierto que, tras su salida en el 77’, el equipo mejoró y marcó dos goles. Sin embargo, Kompany falló por primera vez con su apuesta de “jóvenes prometedores”: solo tras la salida de Sapoko, en el 77’, el Bayern encontró claridad, estructura y, con dos tantos en los últimos minutos, mayor efectividad.