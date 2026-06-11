Aunque su cesión pareció un desastre, ¿ganará el FC Bayern mucho dinero con esta joya olvidada?

El Fulham tiene una opción de compra sobre Kusi-Asare, pero su alto coste, unos 12 millones de euros según Sky, no compensa su rendimiento durante la cesión. El centrocampista apenas jugó nueve partidos breves y un encuentro como titular, sumando solo 122 minutos sin marcar ni asistir.

En total, el internacional sub-21 sueco apenas sumó 122 minutos sin participar en ningún gol. Ya en invierno se habló de rescindir la cesión. Su frustración quedó clara en octubre, cuando el equipo jugó contra el AFC Bournemouth: con las bajas de Raúl Jiménez y Rodrigo Muniz, Silva prefirió alinear como falso nueve al joven centrocampista Josh King y ni siquiera le dio minutos.

En ese encuentro Raúl Jiménez y Rodrigo Muñiz, las dos opciones ofensivas preferidas de Silva, estaban lesionados. En lugar de recurrir al sueco, el técnico optó por el centrocampista de 18 años Josh King como falso nueve. Ni siquiera entró como suplente, lo que generó incomprensión en la afición.