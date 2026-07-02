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«¡Aunque solo esté al 80 % de su forma, tiene que ser titular!» - Micah Richards insta a Thomas Tuchel a dejar fuera a Noni Madueke y señala a la estrella inglesa que debería sustituirlo contra México
«¡Saka tiene que ser titular!»
Los Tres Leones sufrieron ante la República Democrática del Congo en la ronda de 32, pero remontaron y ganaron 2-1 para avanzar a octavos. Su juego, sobre todo en las bandas, fue descoordinado y pobre en ideas.
Al ser consultado sobre los cambios necesarios, Richards declaró a la BBC: «Tuchel debe resolver el lateral derecho y elegir sus extremos. Rashford no rindió como se esperaba, mientras que Gordon brilló en la izquierda cuando entró. Si Saka está en forma, debe ser titular; aunque esté al 80 %, tiene que jugar».
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¿Cómo se comparan las estadísticas de Madueke con las de Saka?
Madueke suma 15 partidos con Inglaterra, un gol y cuatro asistencias. En este Mundial ha sido titular en tres encuentros, entró desde el banquillo en uno y dio una asistencia ante Croacia.
Saka, con 53 partidos, 14 goles y 11 asistencias, ha sido titular solo una vez en el torneo, entrando como suplente en los otros tres encuentros y creando dos tantos: ante Croacia y Panamá.
La «idea brillante» de Barry
Tuchel atribuyó la remontada de Inglaterra ante la República Democrática del Congo a una «idea brillante» de su segundo, Anthony Barry: pasar a Declan Rice al lateral derecho. El cambio, realizado en el 70’ junto con la entrada de Eberechi Eze por Djed Spence, surtió efecto inmediato: Kane marcó dos goles y selló el 2-1.
«A Anthony Barry se le ocurrió una idea brillante al colocar a Declan ahí», declaró Tuchel tras el partido. «Aprovechar su calidad desde la banda para enviar centros más complicados, más difíciles de defender, más centros y pases con efecto hacia fuera. Además, así Saka recibió un poco más de apoyo, y con Ebs Eze conseguimos una mayor conexión por la banda derecha que ayudó a abrir el juego. Así que todo el mérito es de mi segundo entrenador».
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El próximo partido será contra México
Inglaterra se prepara para enfrentar a México en el Estadio Azteca. Tuchel admite que la altitud favorece al anfitrión.
El técnico alemán añadió: «La altitud supondrá una gran desventaja porque no podemos adaptarnos físicamente a ella. Simplemente lleva demasiado tiempo. Solo disponemos de tres días entre estos partidos. Físicamente, es imposible adaptarse a la altitud».