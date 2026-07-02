«¡Aunque solo esté al 80 % de su forma, tiene que ser titular!» - Micah Richards insta a Thomas Tuchel a dejar fuera a Noni Madueke y señala a la estrella inglesa que debería sustituirlo contra México

Los Tres Leones sufrieron ante la República Democrática del Congo en la ronda de 32, pero remontaron y ganaron 2-1 para avanzar a octavos. Su juego, sobre todo en las bandas, fue descoordinado y pobre en ideas.

Al ser consultado sobre los cambios necesarios, Richards declaró a la BBC: «Tuchel debe resolver el lateral derecho y elegir sus extremos. Rashford no rindió como se esperaba, mientras que Gordon brilló en la izquierda cuando entró. Si Saka está en forma, debe ser titular; aunque esté al 80 %, tiene que jugar».