"¡Aunque sea solo con una pierna o arrastrándose!" - Cristiano Ronaldo "nunca debería dejar de jugar al fútbol", insiste el también legendario Roberto Carlos del Real Madrid
Rumores de fichajes: Ronaldo en huelga en la Saudi Pro League
Cristiano Ronaldo ha estado acaparando titulares desafortunados en estos momentos, con el de todos los tiempos llegando a declararse en huelga en el club Al-Nassr de la Saudi Pro League. No ha participado en sus dos últimos partidos y se sugiere que el contrato más lucrativo del fútbol mundial podría romperse en verano, con dicho acuerdo incluyendo una cláusula de rescisión.
No hay ninguna sugerencia de que CR7 vaya a colgar las botas, y se especula con un regreso a Europa o un movimiento para unirse al eterno rival Lionel Messi en la MLS. El icono brasileño Carlos espera que el incombustible delantero siga jugando durante varios años más, con su cuerpo sin mostrar señales de venirse abajo.
Ronaldo eterno persigue los 1.000 goles en su carrera
El exlateral del Real Madrid, Roberto Carlos contó a O Jogo sobre un hombre al que vio reescribir los libros de historia en el Santiago Bernabéu: “Cristiano no puede parar, nunca. Si algún día decide dejar de jugar, lo llamaré y le diré que no pare. Es uno de esos jugadores que representan muchísimo, tanto para los clubes como para la selección, para los niños, para los jugadores más jóvenes. Nunca debería dejar de jugar al fútbol, aunque sea con una sola pierna o arrastrándose. Transmite mucha fuerza y energía a cualquier chico que quiera empezar”.
Ronaldo aún tiene objetivos por alcanzar en las últimas etapas de su carrera, con la intención de llegar a los 1.000 goles oficiales antes de que se piense en colgar las botas. Preguntado sobre si se alcanzará ese hito, Carlos añadió: “Para quienes aman a Cristiano y al fútbol, ver cómo sigue haciendo historia y batiendo récords es maravilloso. El único jugador que marcó 1.000 goles fue Pelé, pero Cristiano podría unirse a la lista. Lo veo feliz y confiado en la liga saudí. Estoy absolutamente seguro de que alcanzará ese hito. Nunca se lesiona. Sigue jugando bien, es un modelo a seguir, Portugal merece felicitaciones”.
Búsqueda de la Copa del Mundo: ¿Podría Ronaldo enfrentarse a Brasil en la final?
Cristiano Ronaldo buscará completar su colección de medallas cuando se dirija a unas sextas finales de la Copa del Mundo. Se considera que Portugal es una de las favoritas para llegar hasta el final, y el campeón de 2002 Carlos dijo sobre una posible final entre Brasil y CR7: “Sería hermoso, sin duda. Nunca ha ocurrido, pero siempre hay una primera vez, y ojalá ocurra.
“En cuanto a Portugal, son un equipo que puede vencer a cualquiera, como ha sucedido en los últimos años. Tienen a un jugador clave en el grupo, Cristiano Ronaldo, un gran mediocampo y un excelente entrenador. Ahora solo necesitan trabajar duro y también tener un poco de suerte, que siempre es necesaria para ganar la Copa del Mundo. La selección portuguesa está actualmente más confiada que Brasil, que recientemente cambió de entrenador. Están entre los favoritos, como siempre, aunque nunca han ganado.”
Brasil también tendrá la mira puesta en un primer título mundial desde los tiempos de Carlos y compañía, con Carlo Ancelotti ahora tomando las decisiones como seleccionador. Se considera que el ex técnico de Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y Paris Saint-Germain es el hombre adecuado para el trabajo más difícil.
Carlos dijo cuando le preguntaron si Ancelotti puede cumplir con las expectativas: “Una cosa que hizo fue hacer que los jugadores se pensaran a sí mismos como una familia. Reorganizó un poco el equipo e intentará dar lo mejor en la Copa del Mundo. Individualmente, la selección brasileña tiene grandes jugadores, pero en 2002 logramos combinar la calidad del grupo con ese sentimiento de familia. Nos enfocamos en jugar bien y complacer a los aficionados. Si eso vuelve a ocurrir, estoy seguro de que será más fácil con Ancelotti.”
¿Se unirá Neymar a Ronaldo en el Mundial de 2026?
Ancelotti aún no ha decidido si Neymar —máximo goleador histórico de Brasil— formará parte de sus planes para el Mundial, mientras el jugador de 34 años se abre camino de regreso tras otra lesión. Ronaldo está listo para participar en el evento insignia de la FIFA, pero aún está por verse dónde jugará su fútbol de clubes más allá de ese torneo.
