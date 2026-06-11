Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Kim BayernGetty Images
Jonas Rütten

Traducido por

Aunque se haya reducido el precio de traspaso, al FC Bayern parece que se le avecina un gran problema con la venta prevista de Min-Jae Kim

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
M. Kim
Juventus
I. Saibari
N. Brown
H. Ito

Según la revista «kicker», el FC Bayern debe dejar marchar a seis jugadores este verano. Pero hay un problema con uno de ellos, clave para los fichajes.

Es un hecho: Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey y Joao Palhinha dejarán el campeón alemán y ficharán por otro club. También se espera que Hiroki Ito y Min-Jae Kim busquen nuevo equipo. 

  • Sus ventas son clave: el director deportivo, Max Eberl, bajo presión del consejo de supervisión liderado por Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge, debe El objetivo es obtener ingresos por traspasos para financiar el paquete de 110 millones que se negocia por Nathaniel Brown (65 millones, Eintracht Fráncfort) e Ismael Saibari (50 millones, PSV Eindhoven).

    Para facilitar la salida de Ito y Kim, el Bayern solo espera unos 20-25 millones por cada uno. Esta cifra coincide con lo pagado al Stuttgart por Ito, pero el club ha rebajado sus pretensiones por Kim.

    Hace poco se pedían entre 35 y 40 millones por el surcoreano, lo que, según la Gazzetta dello Sport, hizo dudar a la Juventus de Turín. Sin embargo, el diario italiano asegura que Kim ya dio el visto bueno a la Vecchia Signora.

    Sin embargo, según kicker, la información no es del todo cierta. 

    • Anuncios
  • Kim ItoGetty Images

    Al parecer, el FC Bayern paga a Kim un sueldo de decenas de millones

    El Bayern se enfrenta a un gran problema con la venta del defensa central de 29 años. Según la revista alemana especializada, Kim no aceptaría reducir su elevado salario en Múnich si es traspasado. Según la publicación, el internacional surcoreano que disputó el Mundial cobra en el FCB un sueldo de dos dígitos en millones. Sin embargo, parece dudoso que algún club interesado esté dispuesto a pagarle ese salario anual, lo que complica su traspaso.

    Kim, cuyo contrato en Múnich dura hasta 2028, admitió en abril que no le molesta ser la tercera o cuarta opción en la zaga. «Con el tiempo he visto que también tiene aspectos positivos. Por eso creo que la situación actual es buena», declaró a footballist.co.kr sobre su papel de suplente por detrás de Dayot Upamecano y Jonathan Tah: «Siempre he creído que jugar con regularidad es la solución, pero ahora estoy satisfecho con mi papel de aspirante».