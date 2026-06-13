¡Aunque falta un requisito clave! Fabian Reese, estrella del Hertha, podría cambiar de equipo sorpresivamente

Ambos clubes aún deben acordar el traspaso, estimado entre seis y ocho millones de euros, que los Lobos pagarían al club de la capital por Reese.

Hace semanas se pactó con el jugador de 28 años, pero con la condición de que el Wolfsburgo se mantuviera en Primera.

Sin embargo, tras un empate y una derrota en el playoff contra el SC Paderborn, los Lobos descendieron por primera vez a la 2.ª Bundesliga.