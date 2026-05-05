Aunque el entrenador no está convencido, el Galatasaray quiere a un internacional alemán

Tras las grandes inversiones del año pasado, el Galatasaray planea una nueva ofensiva de fichajes este verano. Amiri tiene apoyos en el club, pero el entrenador Okan Buruk aún no está convencido y preferiría otros delanteros.

Antes de esta temporada batió el récord turco al pagar 75 millones por Victor Osimhen (SSC Nápoles) y fichó gratis a Leroy Sané (Bayern Múnich) e Ilkay Gündogan (Manchester City). También ficharon a Wilfried Singo (31 M€, Mónaco) y Ugurcan Cakir (27,5 M€, Trabzonspor).