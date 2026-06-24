Aún queda por caer la última ficha del dominó del mercado de fichajes: ¿se avecina un fichaje espectacular para Leon Goretzka tras su salida del FC Bayern?

Por un lado, están las pretensiones salariales del jugador de 31 años. Cuando su fichaje por el Milan parecía cerrado —con un contrato de tres años y cinco millones netos anuales—, el club rossonero falló en la última jornada y perdió el pase a la Champions. A raíz de eso, destituyeron a toda la dirección deportiva y al entrenador Massimiliano Allegri, responsables de la negociación.

Ahora la Juventus espera ficharlo gratis, pero, según la Gazzetta, aún falta una última pieza del dominó para que las negociaciones avancen.