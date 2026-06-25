Cada torneo tiene su canción: en la Eurocopa 2024, la selección alemana celebró cada victoria con «Major Tom»; ahora le toca al «Tren sin frenos». Tras el 7-1 a Curazao en Houston y el 2-1 a Costa de Marfil en Toronto, el tema de Ballermann «Der Zug hat keine Bremse», de Lorenz Büffel y Mia Julia, sonó nada más pitar el final, y jugadores y cuerpo técnico celebraron bailando.
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«Aún no me he dado cuenta»: Deniz Undav, de la selección alemana, se queda perplejo ante una pregunta sobre un éxito entre la afición
Los aficionados alemanes ya corean por toda Norteamérica la canción «Der Zug hat keine Bremse». En la fiesta del miércoles en Nueva York se formaron dos polonaises por Times Square al ritmo del tema.
La cantante, Mia Julia, se mostró dispuesta a actuar en directo en Estados Unidos para la selección alemana. En una rueda de prensa preguntaron a Deniz Undav cuándo llegaría la invitación y su respuesta sorprendió: «No conozco la canción. Aún no me he fijado en ella», admitió el delantero. Sorprende, pues el tema sonó en el estadio tras las dos victorias de la DFB. «Tras marcar dos goles y el decisivo, tenía la mente en otras cosas», añadió Undav.
El jueves a las 22:00 horas se medirán a Ecuador en East Rutherford, cerca de Nueva York. Si Alemania gana el tercer partido de grupo, Undav, otra vez suplente, quizá deba prestar más atención.
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Julian Nagelsmann escucha el éxito de Buddy Ogün solo «sin querer»
En la rueda de prensa no solo preguntaron a Undav por un éxito de Ballermann, sino también al seleccionador Julian Nagelsmann. Le mencionaron la canción que el cómico de Hamburgo Buddy Ogün le dedicó, donde se escucha: «Nuestro hombre, que lo clava todo, se llama Julian Nagelsmann».
El seleccionador admitió haberla escuchado “sin querer” porque su equipo técnico se la puso. No parecía muy entusiasmado: «A veces dejaba de escuchar la letra», reconoció aludiendo a algunas estrofas ambiguas. «Pero si eso hace felices a dos personas en el Ballermann, me alegro».