El seleccionador de Inglaterra, Tuchel, afronta un quebradero de cabeza con la convocatoria de cara al viaje del martes a Praga después de que dos miembros clave de la plantilla quedaran apartados durante los preparativos finales. Konsa y O'Reilly fueron las ausencias más destacadas en la sesión de entrenamiento colectiva celebrada en la base del Tottenham el lunes por la mañana. Mientras el resto de la plantilla de 24 jugadores se preparaba para el vuelo a la capital checa, los defensas del Arsenal y del Manchester City siguieron programas individualizados mientras intentan superar sus problemas físicos.

El momento es especialmente frustrante para Tuchel, que está desesperado por encontrar estabilidad defensiva tras la derrota del sábado por 3-2 ante la campeona del mundo España en Wembley. El técnico alemán reveló que ambos arrastran problemas que les impidieron unirse a sus compañeros sobre el césped. Preguntado por si el dúo estaría disponible para el partido en el Fortuna Arena, Tuchel dijo a los periodistas el lunes por la noche: "Aún no estoy seguro. Hoy no han entrenado, eso es lo que habéis visto. Ha sido por problemas menores. Pero siguen existiendo problemas".