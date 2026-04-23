¡Aún no hay nada decidido! Pep Guardiola le dice al Manchester City que debe ganar TODOS los partidos o el Arsenal se proclamará campeón de la Premier League

Aunque el City lidera por primera vez desde la jornada inicial, Guardiola admite que el calendario extenuante reduce el margen de error a cero.

Tras la dura victoria en Turf Moor y pensando en las últimas semanas de la temporada, reconoció: «Ahora tenemos la FA Cup y luego cinco partidos. Solo podemos ganar el título si ganamos todos. El partido del domingo [contra el Arsenal] fue muy exigente. No es fácil jugar tres días después, pero en la Premier League hay que adaptarse. Estamos acostumbrados a hacerlo. Competimos muy bien, hicimos un partido realmente bueno, pero es una pena las ocasiones que tuvimos».