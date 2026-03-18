Sin embargo, desde que se ha consolidado como titular en el Augsburgo, han aumentado los rumores de que este prometedor jugador de 19 años podría optar por la selección alemana.

A pesar de haber representado a Estados Unidos en las categorías inferiores, Banks ha pasado sus años de formación en Europa y sigue siendo elegible para ambas selecciones.

Su decisión de rechazar esta última convocatoria no hace más que aumentar la incertidumbre en torno a su futuro internacional.

«Aún no ha tomado una decisión. Lo está pensando mucho. Se encuentra en una situación que no le resulta fácil», dijo Pochettino. «Estamos muy pendientes de él, porque lo seguimos... Por el momento, ha dejado muy claro que no está disponible para ser convocado porque no ha tomado la decisión».