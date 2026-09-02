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¡Aún no ha terminado! El Barcelona se niega a renunciar a Julian Alvarez mientras el gigante catalán planea una nueva ofensiva sobre el Atlético de Madrid
El Barcelona sigue soñando con Álvarez
El conjunto catalán pasó el verano intentando sacar al internacional argentino del Metropolitano. Sin embargo, el Atlético de Madrid se negó rotundamente a negociar con su rival nacional, lo que obligó al Barcelona a abandonar sus planes inmediatos. Desde entonces, Alvarez se ha comprometido a seguir en la capital española al menos hasta el mercado de fichajes de enero.
Con una operación veraniega descartada, el Barcelona recurrió al delantero del Arsenal Gabriel Jesus para cubrir su vacío inmediato en ataque. Aun así, la llegada del brasileño es solo una solución a corto plazo, y no un cambio de estrategia a largo plazo. El Barça sigue firmemente decidido a fichar a Alvarez y lo ve como la solución definitiva para liderar su línea ofensiva.
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Fondos reservados para un proyecto de cinco años
Según el programa español El Larguero, el Barcelona retuvo deliberadamente el presupuesto de traspasos que había reservado para un nueve de primer nivel. El periodista Santi Ovalle explicó que la cúpula del club se negó a ceder con su objetivo prioritario y optó, en cambio, por guardar ese dinero para relanzar la ofensiva en el futuro.
"Han guardado el dinero que iban a gastar en un gran '9' para ir a por él otra vez", detalló Ovalle. "El Barça no quiere a Julian en este mercado de fichajes; lo quiere para un proyecto de cinco años".
Ovalle también destacó la fe inquebrantable del club en el pedigrí de la estrella del Atlético. "Están convencidos, como venimos diciendo en los últimos días, de que Julian es mejor que cualquier otro delantero. Por eso están guardando el dinero que iban a gastar en uno nuevo para volver y explorar el mercado de fichajes".
Un juego de espera estratégico
La decisión del Barcelona de virar hacia Jesus mientras protege su principal presupuesto para fichajes pone de relieve una visión clara desde los despachos. El club simplemente no encontró ninguna de las opciones alternativas para el puesto de delantero centro en el mercado lo bastante convincente como para justificar un desembolso económico masivo.
En su lugar, está dispuesto a jugar la baza de la paciencia. La postura inflexible del Atlético hizo imposible un traspaso este verano, pero el Barcelona confía en que se abrirán futuras ventanas de oportunidad. Al mantener intacta su capacidad de gasto, el gigante catalán está perfectamente posicionado para actuar en cuanto una operación sea viable.
- AFP
¿En enero o en verano de 2027?
Álvarez se centrará ahora en reintegrarse en la plantilla de Diego Simeone de cara a la primera mitad de la temporada de La Liga. El argentino debe mantener su forma y su estado físico de élite en Madrid, incluso mientras el ruido de fondo sobre su futuro sigue resonando.
En el caso del Barcelona, el calendario ya está trazado. Según se informa, el club explorará la posibilidad de un movimiento a mitad de temporada cuando se abra el mercado de fichajes de enero. Si una operación invernal resulta demasiado difícil de orquestar, lanzará una ofensiva a gran escala en junio de 2027 para hacerse por fin con su objetivo.
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