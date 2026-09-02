Según el programa español El Larguero, el Barcelona retuvo deliberadamente el presupuesto de traspasos que había reservado para un nueve de primer nivel. El periodista Santi Ovalle explicó que la cúpula del club se negó a ceder con su objetivo prioritario y optó, en cambio, por guardar ese dinero para relanzar la ofensiva en el futuro.

"Han guardado el dinero que iban a gastar en un gran '9' para ir a por él otra vez", detalló Ovalle. "El Barça no quiere a Julian en este mercado de fichajes; lo quiere para un proyecto de cinco años".

Ovalle también destacó la fe inquebrantable del club en el pedigrí de la estrella del Atlético. "Están convencidos, como venimos diciendo en los últimos días, de que Julian es mejor que cualquier otro delantero. Por eso están guardando el dinero que iban a gastar en uno nuevo para volver y explorar el mercado de fichajes".



