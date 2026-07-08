La selección francesa avanza hacia una nueva final en el Mundial, pero hay malestar en la «Equipe Tricolore». Según el informe, Zaire-Emery es el centro de los debates internos del equipo.
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¡Aún no ha jugado ni un segundo! La estrella del PSG vuelve a ser víctima de Didier Deschamps en la selección francesa
El centrocampista del París Saint-Germain aún no ha debutado en el torneo. Didier Deschamps no lo incluyó en el once de los cinco primeros partidos de Francia, lo que ha afectado al jugador de 20 años.
Se dice que el jugador tiene dificultades para aceptar su situación y acumula frustración, aunque más que enfado siente confusión, sobre todo tras cerrar una temporada exitosa con su club. En la Ligue 1 fue clave para el PSG y llegó al torneo con grandes ambiciones.
- AFP
Frustración para Warren Zaire-Emery: aún no ha jugado en la Eurocopa.
Su exclusión de la selección ha generado disensiones internas. No obstante, Zaire-Emery habló con el cuerpo técnico francés y expresó su consternación, algo que ya había hecho ante amigos y familia.
Para el jugador, la situación es un déjà vu que recuerda sus inicios con la camiseta de la selección y podría repetirse lo ocurrido en la Euro 2024, cuando se quedó sin jugar ni un minuto.
¿Jugará Zaire-Emery con Francia por primera vez contra Marruecos?
Bajo Deschamps, el centrocampista ocupa un rol secundario y es apenas la cuarta o quinta opción en el medio, sin ser alternativa a Koundé como lateral derecho.
Sin embargo, una lesión de Aurélien Tchouameni podría abrirle minutos. El canterano parisino no se rinde y trabaja para estar listo si Deschamps lo necesita en la fase eliminatoria.
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