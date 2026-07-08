El centrocampista del París Saint-Germain aún no ha debutado en el torneo. Didier Deschamps no lo incluyó en el once de los cinco primeros partidos de Francia, lo que ha afectado al jugador de 20 años.

Se dice que el jugador tiene dificultades para aceptar su situación y acumula frustración, aunque más que enfado siente confusión, sobre todo tras cerrar una temporada exitosa con su club. En la Ligue 1 fue clave para el PSG y llegó al torneo con grandes ambiciones.