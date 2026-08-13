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¡Aún no está hecho! Michael Carrick exige dos fichajes más del Manchester United antes del cierre del mercado de fichajes
Carrick apunta a refuerzos en defensa y en el centro del campo
El Manchester United está rastreando activamente el mercado en busca de un nuevo lateral izquierdo y un centrocampista central a medida que entra en la última quincena del mercado de fichajes de verano. Aunque el club ya ha invertido 85 millones de libras para incorporar a Andrey Santos y Youri Tielemans y reforzar la sala de máquinas, Carrick cree que la plantilla todavía necesita retoques adicionales para cerrar la brecha con sus rivales de la Premier League.
Según The Sun, Carrick habló sobre el estado actual de su plantilla y la necesidad de seguir haciendo movimientos, y dijo: "Creo que, en conjunto, tenemos un equilibrio bastante bueno cuando ves la plantilla, pero sí, por supuesto, queremos más. Queremos más, necesitamos seguir aspirando a más. Hay una o dos áreas en las que nos gustaría mejorar y creemos que existe la posibilidad de mejorar".
- Getty Images Sport
La búsqueda de un nuevo lateral izquierdo
El Manchester United ya ha sido vinculado con varios objetivos para cubrir el vacío en el lateral izquierdo, incluidas conversaciones informales con los representantes del defensa del Newcastle United Lewis Hall. Sin embargo, el Newcastle se ha movido rápido para enfriar cualquier conversación sobre una posible salida, lo que obliga al United a explorar alternativas como Myles Lewis-Skelly, del Arsenal, aunque actualmente se considera que su valoración es demasiado alta.
Carrick sigue insistiendo en que el club debe ir más allá de los límites para asegurarse de tener éxito sobre el terreno de juego, al margen del panorama financiero. Y añadió: «El dinero es el dinero. Lo entiendo. Sigue yendo de fútbol y ahí es donde está la competencia. Así que creo que hay un equilibrio en la responsabilidad de este club, y en lo que sentimos de manera natural como grupo de todos modos, que es intentar ganar partidos y tener éxito. Sentimos que tenemos que aspirar a todo en lo que participamos, entendiendo un poco, siendo realistas, cómo ha sido la historia reciente también, y eso durante un periodo de tiempo».
Tchouameni y Baleba, en el radar
En cuanto a refuerzos para el centro del campo, el United apunta alto, después de haber realizado el mes pasado una nueva consulta por la estrella del Real Madrid Aurelien Tchouameni. Aunque cerrar un acuerdo por el francés sería increíblemente difícil, esto demuestra el nivel de ambición que Carrick tiene para su once inicial.
Al abordar la necesidad de confianza y de progresar, Carrick explicó: "Pero, en realidad, la confianza que hemos sacado de los últimos meses y de lo que más o menos logramos en la liga... Así que hay muchas cosas que entran en juego, pero, desde luego, la situación es la que es también, ya sean las finanzas o lo que sea. Por ahora, tenemos que sacar el máximo partido de ello, pero tenemos que seguir empujando, de verdad, y llevar todo al límite que podamos para volver a ganar, básicamente. Y ese es el desafío al final del día, ya sea esta temporada o, con suerte, la siguiente. Tiene que ser, digo que tiene que ser, queremos que sea lo antes posible, y eso es a lo que todos aspiramos".
- AFP
El United, por detrás de los grandes gastadores
La presión aumenta para que el Manchester United actúe, ya que actualmente es el único club del tradicional «Big Six» que no ha gastado al menos 100 millones de libras en un solo fichaje de renombre. Todos sus rivales han superado ese umbral este verano para mejorar sus plantillas, con el Manchester City incorporando a Elliot Anderson, el Tottenham fichando a Sandro Tonali y el Chelsea desembolsando una gran cantidad por Morgan Rogers.
El Manchester United está deseando construir sobre el impulso generado bajo Carrick la temporada pasada, después de haber asegurado un tercer puesto que le permitió regresar a la Champions League. El United querrá marcar el tono desde el principio cuando arranque su nueva campaña de la Premier League con un duelo a domicilio ante el Hull City el 22 de agosto.
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