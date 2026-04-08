¡Aún muy lejos del 100 %! Una novedad en el FC Bayern de Múnich complica la gestión de Jamal Musiala

Varios factores resultaron decisivos. Gnabry se benefició de los fichajes arriesgados del verano y, en cierto modo, recibió la titularidad como un regalo al inicio de la temporada. Tras las salidas de Leroy Sané, Kingsley Coman y Thomas Müller, y la grave lesión de Jamal Musiala en el Mundial de Clubes, solo llegó un nuevo atacante: Luis Díaz. Además, el joven Lennart Karl se ganó la confianza como suplente de Michael Olise en la banda derecha.

Gnabry ocupó el puesto de “10” y respondió con creces: marcó o asistió en los primeros cinco partidos, algo que algunos consideraron un golpe de suerte, pero él siguió sumando. El jugador de 30 años mantuvo su nivel, reafirmó sus ambiciones de titular y, en febrero, firmó un nuevo contrato de dos años con una remuneración ligeramente menor, mientras que a Leon Goretzka no se le ofreció prórroga.

«Serge Gnabry ha crecido con el Bayern y es un pilar del equipo, dentro y fuera del campo», destacó el director deportivo Max Eberl. Además, apenas se ha perdido cuatro partidos esta temporada; otras cuatro veces no jugó por gestión de carga. En los cinco años anteriores, sumó 20 lesiones que le obligaron a perderse 65 encuentros con club y selección.

Fuera del campo, su nueva cinta blanca en el pelo reemplazó a los atuendos extravagantes. Bajo la dirección de Vincent Kompany, Gnabry se reinventó. En su primera temporada, el belga lo usó sobre todo como extremo; solo en la recta final, cuando el título ya era matemático, jugó en el centro. También en la eliminación contra el Inter en cuartos de la Champions actuó en la banda.