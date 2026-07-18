El delantero de 23 años, pretendido por el campeón inglés FC Arsenal, fichará en breve por seis años con su rival londinense por 137 millones de euros. El reconocimiento médico está previsto para el lunes.
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¡Aún más caro que Elliot Anderson! La próxima estrella inglesa del Mundial ficha por otro equipo de la Premier League
Con 117 millones de libras, el Chelsea superaría su propio récord en once millones y también el de la Premier League, fijado hace poco por el Manchester City al fichar a Eliott Anderson, titular en el Mundial, por 116 millones al Nottingham Forest.
- Getty
Morgan Rogers marca en la victoria en la Europa League contra el Friburgo
Rogers acababa de renovar con el Aston Villa hasta 2030 y se convirtió en uno de los mejor pagados del equipo de Unai Emery.
La temporada pasada, los Villans se clasificaron para la Liga de Campeones vía liga y al vencer al SC Freiburg en la final de la Europa League; Rogers marcó el 3-0 definitivo.
En el Mundial de EE. UU., Canadá y México jugó seis de los siete partidos con la selección inglesa de Thomas Tuchel. En semifinales ante Argentina (1-2) dio la asistencia que Anthony Gordon convirtió en el 1-0. El sábado disputará el tercer puesto contra Francia (23:00 h, CET).
Morgan Rogers: su trayectoria y sus estadísticas más destacadas
Equipo
Partidos
Goles
Asistencias
Aston Villa
125
31
29
FC Middlesbrough
33
7
9
FC Blackpool
22
1
1
AFC Bournemouth
17
1
-
Lincoln City
28
6
2
West Bromwich Albion
1
-
-
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