Según ESPN, Sean Sweeney será el próximo entrenador jefe de la franquicia de Florida. Actualmente es el asistente principal de los San Antonio Spurs, que luchan contra los Oklahoma City Thunder por un puesto en las finales.
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Aún lucha por clasificarse para las finales de la NBA: al parecer, los Orlando Magic han encontrado un nuevo entrenador
Sweeney, reconocido por su talento defensivo, ha ayudado a los Spurs —con el Defensivo del Año Victor Wembanyama— a convertirse en uno de los equipos más sólidos atrás de la NBA. Antes, fue asistente de Jason Kidd en Dallas y trabajó con Luka Doncic en la selección eslovena.
Orlando Magic también valoró a Billy Donovan y Jeff Van Gundy, pero finalmente eligieron a Sweeney, quien desde 2011 ha desempeñado varios cargos en la NBA.
En su quinto año con Mosley, los Orlando Magic siguen por debajo de las expectativas.
Los Magic despidieron a Jamahl Mosley a principios de mayo, poco después de caer eliminados en la primera ronda de los playoffs por tercera vez consecutiva. Bajo su dirección, Orlando no progresó la temporada pasada.
Pese al talento de Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane y Jalen Suggs, el equipo siguió siendo decepcionante en ataque y vulnerable en defensa, área en la que antes había brillado bajo Mosley.
Las lesiones agravaron el problema: Banchero y, sobre todo, Wagner se perdieron muchos partidos; el alemán solo jugó 34 encuentros por un esguince persistente de tobillo.
Orlando Magic: sin Franz Wagner, llega la amarga derrota ante los Detroit Pistons
Tras perder con Philadelphia 76ers en el play-in, Orlando Magic venció a Charlotte Hornets y obtuvo el último boleto de playoffs del Este. Luego sorprendió a Detroit Pistons, líder de la conferencia, y se puso 3-1 en la serie. Sin embargo, Wagner —clave en la defensa sobre Cade Cunningham— se perdió los últimos tres encuentros y Orlando acabó eliminado.
Tras la eliminación, Mosley dejó el cargo tras cinco años. «Estamos muy agradecidos a Jamahl por todo lo que ha hecho por los Orlando Magic», declaró Jeff Weltman, presidente de operaciones de baloncesto. «Valoramos sus dotes de liderazgo y su contribución positiva como entrenador jefe. Aunque nos ha costado tomar esta decisión, creemos que es hora de una nueva voz y de perspectivas frescas. Le deseamos lo mejor a Jamahl y a su familia».