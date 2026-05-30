Aún lucha por clasificarse para las finales de la NBA: al parecer, los Orlando Magic han encontrado un nuevo entrenador

Sweeney, reconocido por su talento defensivo, ha ayudado a los Spurs —con el Defensivo del Año Victor Wembanyama— a convertirse en uno de los equipos más sólidos atrás de la NBA. Antes, fue asistente de Jason Kidd en Dallas y trabajó con Luka Doncic en la selección eslovena.

Orlando Magic también valoró a Billy Donovan y Jeff Van Gundy, pero finalmente eligieron a Sweeney, quien desde 2011 ha desempeñado varios cargos en la NBA.