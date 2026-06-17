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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

«Aún le queda mucho por delante»: una exestrella del Manchester United apuesta por que Cristiano Ronaldo seguirá jugando hasta los CINCUENTA años

C. Ronaldo
Portugal
Al Nasr FC
World Cup
1ª División

Cristiano Ronaldo desafía el envejecimiento de los deportistas de élite, y su excompañero en el Manchester United, Teddy Sheringham, cree que aún le queda mucho. A sus 41 años, y tras fichar por un club saudí, se prepara para otro gran torneo y podría jugar una década más.

  • Un aire de invencibilidad

    El exdelantero inglés Sheringham cree que Ronaldo tiene la condición física y la fuerza mental para jugar hasta los 50 años. A pesar de las exigencias del fútbol profesional, destaca el riguroso entrenamiento del delantero del Al-Nassr, único en la historia del deporte.

    En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas para el Mundial, Sheringham afirmó: «¿Podría Cristiano Ronaldo seguir jugando hasta los 50 a este ritmo? No me sorprendería, viendo cómo está a los 41 años. Sigue en plena forma. Lleva 15 años con su propio equipo de entrenamiento y, mientras tenga ganas, seguirá, aunque es duro levantarse cada día para entrenar».

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  • FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    El secreto de la longevidad

    La dedicación de Ronaldo es legendaria: sigue dietas estrictas, usa crioterapia y entrena sin descanso, lo que le permite seguir marcando goles tras cumplir 40 años. La mayoría de los jugadores se retira a los 30, pero el cinco veces Balón de Oro prepara su regreso con Portugal para el Mundial de 2026 en Norteamérica.

    Sheringham añadió: «Seguro que sigue disfrutando de lo que hace. Y aunque su liga no sea tan fuerte como otras, si marcas goles y la gente quiere que juegues, ¿por qué parar? Le rodea un aire de invencibilidad y cuenta con el físico necesario, así que creo que aún nos quedan muchos años de Ronaldo por delante».


  • No se espera una remontada europea.

    A pesar de su continuo éxito frente a la portería, Sheringham cree que la antigua estrella del Real Madrid y la Juventus no volverá a las ligas de élite de Europa. Tras conquistar la Liga de Campeones y títulos nacionales en Inglaterra, España e Italia, su etapa europea parece cerrada, aunque José Mourinho haya regresado al banquillo del Madrid.

    «¿Me imagino a Cristiano Ronaldo volviendo al Real Madrid para jugar de nuevo a las órdenes de José Mourinho? Rotundamente no. No volverá a Europa», insistió Sheringham. Aunque los aficionados sueñen con un regreso romántico a uno de sus antiguos clubes, las realidades económicas y tácticas del fútbol europeo moderno hacen que tal fichaje sea muy improbable en esta etapa de su carrera.

  • Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty

    Una posible despedida de la MLS

    Si Ronaldo deja Oriente Medio antes de retirarse, Sheringham cree que fichar por un equipo de EE. UU. sería lógico. Jugar junto a Messi en la MLS daría un gran impulso al fútbol en Norteamérica, y Sheringham asegura que el portugués dominaría la liga sin problemas.

    Sheringham añadió: «Aunque podría irse a Estados Unidos si quiere vivir una experiencia diferente. Es algo que se puede imaginar y sin duda haría brillar a la MLS como nadie más puede hacerlo. Quizá todo dependa de lo que él quiera hacer cuando finalmente se retire». Por ahora, la atención está en la Liga Profesional de Arabia Saudí y en la gloria del Mundial, pues Portugal debutará el miércoles ante la República Democrática del Congo en el Grupo K. Incluso se plantea la posibilidad de que Ronaldo siga jugando hasta los 50 años.

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