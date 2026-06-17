El exdelantero inglés Sheringham cree que Ronaldo tiene la condición física y la fuerza mental para jugar hasta los 50 años. A pesar de las exigencias del fútbol profesional, destaca el riguroso entrenamiento del delantero del Al-Nassr, único en la historia del deporte.

En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas para el Mundial, Sheringham afirmó: «¿Podría Cristiano Ronaldo seguir jugando hasta los 50 a este ritmo? No me sorprendería, viendo cómo está a los 41 años. Sigue en plena forma. Lleva 15 años con su propio equipo de entrenamiento y, mientras tenga ganas, seguirá, aunque es duro levantarse cada día para entrenar».