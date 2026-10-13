Infantino se enfrenta a nuevas peticiones para que deje su cargo como presidente de la FIFA tras conocerse que recibió un segundo sueldo no declarado de 1,3 millones de libras. Aunque el organismo rector del fútbol mundial se ha comprometido públicamente desde 2016 a ser transparente sobre las remuneraciones de sus dirigentes, este pago de 2024 no figuraba en el informe anual oficial de la organización, que solo recogía un sueldo de 3,88 millones de libras.

Sin embargo, unas recientes declaraciones fiscales presentadas en Estados Unidos han sacado a la luz el pago adicional de 1,3 millones de libras, procedente de FWC2026, la filial creada para gestionar el próximo Mundial. El hallazgo ha dado lugar a acusaciones de que la FIFA incumple sus propias normas de transparencia. En concreto, el artículo 43, apartado 13, de los estatutos de la FIFA establece: «Se harán públicas las remuneraciones individuales del presidente de la FIFA, los miembros del Consejo y el secretario general de la FIFA».