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Aumentan las peticiones de dimisión de Infantino tras revelarse un salario no declarado de 1,3 millones de libras
Aumenta la presión por un pago secreto relacionado con el Mundial
Infantino se enfrenta a nuevas peticiones para que deje su cargo como presidente de la FIFA tras conocerse que recibió un segundo sueldo no declarado de 1,3 millones de libras. Aunque el organismo rector del fútbol mundial se ha comprometido públicamente desde 2016 a ser transparente sobre las remuneraciones de sus dirigentes, este pago de 2024 no figuraba en el informe anual oficial de la organización, que solo recogía un sueldo de 3,88 millones de libras.
Sin embargo, unas recientes declaraciones fiscales presentadas en Estados Unidos han sacado a la luz el pago adicional de 1,3 millones de libras, procedente de FWC2026, la filial creada para gestionar el próximo Mundial. El hallazgo ha dado lugar a acusaciones de que la FIFA incumple sus propias normas de transparencia. En concreto, el artículo 43, apartado 13, de los estatutos de la FIFA establece: «Se harán públicas las remuneraciones individuales del presidente de la FIFA, los miembros del Consejo y el secretario general de la FIFA».
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La FIFA responde oficialmente a las afirmaciones sobre los salarios
Tras las acusaciones, el organismo rector ha intentado aclarar la situación remitiéndose a sus procedimientos internos establecidos. Al solicitarle una declaración, la FIFA afirmó: «La remuneración anual del presidente de la FIFA, así como otras prestaciones contractuales, las decide el subcomité de remuneraciones de la FIFA», según informó Sky Sports.
«La FIFA contribuye a las cotizaciones sociales, al fondo de pensiones y a otras prestaciones contractuales del presidente como empleado, tal y como se menciona en el informe anual de la FIFA. Estas prestaciones se declaran ante las autoridades estadounidenses de acuerdo con los requisitos de información». Esta declaración apunta a que, aunque los pagos no se detallaron expresamente como salario en el informe anual público, sí quedaron documentados a través de los cauces legales exigidos por el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. The Times fue el primero en descubrir y publicar este dato tras examinar las declaraciones fiscales.
Discrepancias entre los principales dirigentes de la FIFA
Han surgido preguntas sobre por qué Infantino fue el único alto cargo que recibió un pago de este tipo de la entidad FWC2026. Los registros indican que el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, no recibió fondos adicionales de la filial. Además, el presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, que preside el consejo de administración de FWC2026, tampoco recibió ninguna remuneración adicional de la empresa pese a su importante papel en la organización del torneo.
La situación ha distanciado aún más a Infantino de varias figuras influyentes del fútbol. Según se informa, el presidente ha perdido el respaldo de la UEFA y de varias federaciones de Norteamérica y Asia. Pese a que su presidencia se ve cada vez más envuelta en escándalos y polémicas, Infantino se niega rotundamente a dimitir, convencido de que conserva apoyos suficientes en África y Sudamérica para lograr la reelección en marzo del año que viene.
- AFP
Los planes para las próximas elecciones siguen sin cambios
Pese al actual clima de hostilidad, Infantino sigue centrado en asegurarse otro mandato, sin que haya surgido todavía un rival con opciones reales de amenazar su posición. Aunque Ramon Vega, exdefensa del Tottenham y de Suiza, ha expresado su deseo de presentarse, parece poco probable que consiga el apoyo de las cinco federaciones necesario para convertirse en candidato oficial antes de la fecha límite del 18 de noviembre para declarar las candidaturas.
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