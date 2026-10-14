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Emil Audero - CremoneseUS Cremonese
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Audero confirma: «La Juventus se interesó por mí en verano, pero la negociación no llegó a buen puerto por varios motivos»

Juventus
Fichajes
E. Audero

El portero también compara a «su» Juventus de 2016-17 con «su» Inter de 2023-24.

Emil Audero, portero nacido en 1997, cuenta en una entrevista con el sitio web gianlucadimarzio.com que este verano estuvo cerca de regresar a la Juventus, equipo en el que jugó en la temporada 2016-17: «Este verano me tuvieron en cuenta a mí y a otros porteros, pero la operación no se cerró por diversos motivos. Yo solo esperaba saber cuál podía ser la mejor opción y entrenaba para estar preparado para todo».


Sobre su etapa en la Juventus: «Tuve la suerte de debutar en una Juventus extraordinaria, pero creo que el Emil de ahora lo disfrutaría más: como entrenaba todos los días con ellos, me parecía normal. Solo ahora he comprendido la calidad de aquellos jugadores. Guardo muy buenos recuerdos, primero porque eran personas de gran categoría y, además, porque en el campo estaban a otro nivel».


Sobre Massimiliano Allegri: «Es una gran persona y se le da muy bien gestionar a los jugadores. Sabía perfectamente cómo tratar con gente de ese nivel».

  • Después, sobre el Inter, en el que jugó en la temporada 2023-24: «Otro capítulo muy bonito. Me reencontré con jugadores como Barella, Dimarco y Bastoni, a quienes conozco desde la sub-15. Me sentí a gusto en un vestuario de grandes personas, además de grandes jugadores. Aquel Inter practicó uno de los mejores estilos de fútbol que he visto. Su fortaleza era la amistad dentro del vestuario».


    Y, por último, una comparación entre «su» Juventus y «su» Inter: «Pregunta difícil. Por individualidades, la Juventus; como colectivo, el Inter. Recuerdo muchos partidos trabados que la Juventus ganó gracias a jugadas individuales; aquel Inter, en cambio, tenía una forma de jugar en equipo realmente impresionante».


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