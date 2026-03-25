Atzori: «Allegri me llevó al casino y me hizo ganar 10 millones en dos apuestas. Se emocionó como un niño»

«Fuimos a jugar a Venecia y Allegri nos dijo que, si ganábamos, iríamos al casino, por lo que nos pidió que nos lleváramos también el traje. Nos lo dijo a mí y a Giunti. Apostamos 500 000 liras cada uno y se las dimos a Allegri; a él le gustaba el casino, sabía cómo manejarse allí. En dos jugadas ganamos 10 millones, pero luego me enfadé cuando vi que le daba 2 al crupier».





«Yo nunca había entrado en un casino. Había una mesa con un crupier que hacía girar la bolita y Allegri hizo su apuesta. La bolita cayó en ese número y recuerdo que Max se emocionó como un niño de dos años y ganamos 36 veces la apuesta».