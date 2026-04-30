Thomas COEX / AFP
Traducido por
«Atroz»: critican a Diego Simeone por su actitud durante el penalti de Eberechi Eze; sus excentricidades en la banda se califican de «locura»
Simeone, acusado de comportarse de forma «descabellada» desde la banda
El partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones se vio empañado por el comportamiento inestable del banquillo del Atlético. El ex capitán del Liverpool, Steven Gerrard, criticó que la constante presencia de Simeone en el campo de visión periférico del árbitro podría haber influido en la decisión durante una revisión crucial relacionada con Eberechi Eze.
Tras el partido, Gerrard fue claro: «Simeone está loco, dando palmadas en la nuca a sus jugadores. Creo que tuvo mucho que ver [en la decisión de anular el penalti]. Desde el punto de vista técnico, con su comportamiento allí, estaba en el campo de visión del árbitro al acercarse», declaró a TNT Sports.
- Getty Images Sport
Keown afirma que el árbitro «cedió» ante la presión del Atlético
La leyenda del Arsenal, Martin Keown, afirmó que el árbitro no soportó la presión desde el área técnica local. Consideró que el contacto sobre Eze justificaba mantener la decisión inicial y que la intervención del VAR fue innecesaria y fuera del protocolo.
«No fue un error claro y evidente», afirmó Keown. «El árbitro debe dirigir el partido; el VAR se ha involucrado demasiado. Eso no es lo que buscábamos con el VAR; para mí, no está en el protocolo. Simeone, con su gestualidad en la banda, generó tanto drama que, al final, el árbitro cedió ante la presión, revisó la pantalla y no mantuvo su decisión. No creo que ni siquiera debiera haber ido a verla».
La polémica sobre el VAR da lugar a un veredicto «atroz»
El momento clave llegó cuando David Hancko derribó a Eze en el área. Primero se pitó penalti, pero el árbitro Makkelie revisó 13 repeticiones durante 45 segundos y anuló la decisión. Steve McManaman se mostró consternado por las escenas alrededor del monitor.
«Volvemos a hablar del VAR. Lo detesto», se quejó McManaman. «El comportamiento de Diego Simeone y sus ayudantes mientras el árbitro revisaba el monitor fue atroz. Las constantes protestas al cuarto árbitro, una vez que lo ha pitado y hay contacto, no es un error claro y evidente. No deberías volver atrás y arbitrarla de nuevo, pero creo que hizo un partido horrible».
- Getty Images Sport
Trucos sucios y artimañas en el área técnica
El comentarista Darren Fletcher coincidió en que Simeone casi pisaba los talones al árbitro durante la revisión del vídeo. Calificó la táctica del técnico del Atlético como una lección de «artes oscuras» destinada a intimidar al colegiado en plena semifinal europea.
Fletcher añadió: «No ha sido una buena noche en la Champions League para este tipo de decisiones. Ojalá hubiéramos tenido un plano más amplio de las payasadas de Simeone mientras miraba la pantalla; estaba literalmente a cinco metros detrás de ella, gritando al árbitro y gesticulando. Si alguna vez hubo un momento para recibir una tarjeta amarilla por intentar influir en un árbitro, fue ese». McManaman concluyó: «Te garantizo que si eso hubiera ocurrido en el área contraria, Simeone se habría puesto furioso en la banda y, sinceramente, su comportamiento es horrible».