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RodriGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

Atlético de Madrid y Villarreal se preparan para un ingreso multimillonario mientras el Barcelona se acerca a la estrella del Manchester City Rodri

Fichajes
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Atlético de Madrid y Villarreal están a punto de recibir una importante inyección económica tras el inminente traspaso de Rodri al Barcelona. Los dos clubes españoles se beneficiarán directamente del mecanismo de solidaridad de la FIFA después de que el conjunto azulgrana acordara una operación millonaria este verano con el Manchester City por el centrocampista.

  • El Barcelona acuerda un megacontrato por Rodri

    Barcelona y el City han alcanzado con éxito un acuerdo de principio para el traspaso bomba del internacional español Rodri. El centrocampista, de 30 años, está a punto de incorporarse al gigante catalán en una importante operación veraniega. Se informa de que el paquete total tiene un valor inicial de 65 millones de euros (55 millones de libras) en concepto de cantidad fija, además de otros 10 millones de euros (8,5 millones de libras) en variables por rendimiento.

    Sin embargo, el City no es el único club que se beneficiará económicamente del inminente movimiento. El Atlético y el Villarreal también están a punto de recibir una buena cantidad gracias a las normas del mecanismo de solidaridad de la FIFA, según Mundo Deportivo.

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    El Atlético asegura el pago de solidaridad

    El mecanismo de solidaridad global dicta que el 5% de cualquier traspaso internacional debe distribuirse entre los distintos clubes que contribuyeron a la formación de un jugador entre los 12 y los 23 años. El Atlético, donde Rodri pasó siete años cruciales desarrollándose en su cantera antes de marcharse a los 17, tiene garantizados al menos 1,6 millones de euros (1,3 millones de libras) solo del importe fijo inicial. Esa cifra podría aumentar sin problemas hasta unos 2 millones de euros (1,7 millones de libras) si el jugador cumple con éxito todas las variables contractuales. El Rayo Majadahonda, primer club juvenil del centrocampista, se quedará completamente sin percibir cantidad alguna, ya que abandonó su estructura a los 11 años.

  • El Villarreal reclama su parte del pastel

    El Villarreal también percibirá una parte significativa de los pagos de solidaridad de la FIFA. El Submarino Amarillo acogió al talentoso centrocampista durante cinco temporadas clave, incluidas dos en sus categorías inferiores y tres en el primer equipo. Rodri se había marchado anteriormente del Villarreal para regresar al Atlético en 2018, antes de salir rumbo al City en una operación muy lucrativa apenas un año después.

    Ahora, mientras el internacional español se prepara para poner rumbo a Cataluña, sus antiguos empleadores se frotan las manos ante la perspectiva de una inyección económica totalmente inesperada.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    A la espera del anuncio oficial del traspaso

    Los últimos y complejos detalles del espectacular fichaje de Rodri por el Camp Nou se están ultimando actualmente entre bastidores, y se espera en breve un anuncio oficial del club. El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, estará enormemente deseoso de integrar al experimentado centrocampista en sus planes para el once inicial de cara a una exigente campaña nacional y europea.

    Mientras tanto, tanto el Atlético como el Villarreal esperarán con interés sus respectivos pagos. Los fondos adicionales supondrán un impulso bienvenido mientras buscan cerrar sus propios movimientos del mercado de verano antes de que la ventana de fichajes eche definitivamente el cierre.