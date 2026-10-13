Las noches europeas bajo los focos de Madrid tienen una intensidad singular, casi asfixiante. En febrero de 2022, el United viajó al Wanda Metropolitano para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League, un partido que prometía poner a prueba tanto los nervios como la calidad de los jugadores. El aire estaba cargado del olor de las bengalas y de los cánticos incesantes y acompasados de la afición del Atleti. Todo contribuía a crear un ambiente capaz de engullir a cualquier equipo visitante. Para el United, aquel viaje suponía adentrarse en el laberinto defensivo de Diego Simeone.
Atlético de Madrid vs. Manchester United, un partido clásico: el Manchester United resiste el vendaval en el Metropolitano
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Un arranque fulgurante de los locales
El planteamiento táctico quedó claro desde el pitido inicial, pero el United se vio por detrás en el marcador antes incluso de encontrar su ritmo. En el minuto 7, Renan Lodi puso un centro peligroso que superó a la inmóvil defensa del United. Joao Felix, que se había escabullido entre los defensas con instinto depredador, conectó un potente cabezazo en plancha. El balón golpeó en la cara interior del poste y entró en la portería. El estadio estalló en un rugido ensordecedor que parecía empujar físicamente al equipo inglés hacia su propio campo.
Durante el resto de la primera parte, el Atlético dio una lección de agresividad controlada. Replegado, presionaba de cerca y cerraba las líneas de pase, lo que obligó al United a encadenar pases horizontales sin rumbo. El conjunto visitante no ofrecía peligro y fue incapaz de registrar un solo disparo a puerta en los primeros 45 minutos. Simeone, que recorría su zona técnica como un poseso, había convertido el campo en un terreno minado donde cada toque del United encontraba la oposición de una multitud de camisetas rojiblancas.
- Ball Raw Images
El Manchester United busca asentarse
En la segunda parte, los hombres de Ralf Rangnick intentaron volver a meterse en el partido, pero la frustración no hizo más que aumentar. Bruno Fernandes apenas encontraba espacios y Cristiano Ronaldo, de regreso a una ciudad en la que había sido el gran protagonista, recibió una pitada cada vez que se acercaba al balón. El Atleti siguió siendo peligroso al contraataque y estuvo cerca de doblar su ventaja cuando un disparo desviado golpeó la madera, mientras los aficionados del United desplazados se aferraban a sus bufandas, desesperados y en silencio.
Cuando el partido se acercaba a los últimos diez minutos, todo apuntaba a una victoria local por 1-0: un resultado clásico de Simeone, cimentado en una defensa férrea. Sin embargo, la imprevisibilidad de la Champions League cambió el rumbo del encuentro. Rangnick recurrió al banquillo y dio entrada al joven Anthony Elanga como último recurso. Fue un cambio que alteró el panorama de la eliminatoria y dio al United una oportunidad que, por lo visto sobre el terreno de juego, apenas merecía.
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La salvación in extremis en Madrid
En el minuto 80 llegó por fin el gol. Fernandes, que había pasado desapercibido durante gran parte del encuentro, vio un hueco en la defensa del Atleti, cada vez más fatigada, y filtró un pase medido a la carrera de Elanga. El adolescente mantuvo la calma y, con el interior del pie, cruzó el balón ante Jan Oblak para enviarlo al fondo de la red, junto al poste, en su primera intervención destacada del partido. El pequeño grupo de aficionados del United situado en lo alto de la grada estalló de júbilo, y su alivio resonó por un Metropolitano que, por lo demás, había quedado atónito.
El partido terminó 1-1, un resultado que, dadas las dificultades del United durante toda la noche, supo a victoria. Fue un encuentro marcado por el contraste entre la disciplina táctica del Atlético y un único momento de brillantez individual de un canterano del United. Aquella noche en Madrid nos recordó a todos que, en la máxima competición europea, la historia suele escribirse en los pequeños detalles y que un solo despiste puede echar por tierra noventa minutos de perfección defensiva.
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