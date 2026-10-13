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FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-MAN UTDAFP
Mohamed Saeed
Traducido por

Atlético de Madrid vs. Manchester United: La pizarra táctica. La verticalidad de Simeone y la expulsión de Yoro dejan en evidencia el sistema de Carrick

Atlético Madrid
The tactics board
Manchester United
Atlético Madrid vs Manchester United
Liga de Campeones
D. Simeone
M. Carrick

El Atlético de Madrid logró una contundente victoria por 2-0 ante el Manchester United gracias a una combinación de presión implacable desde el inicio y disciplina táctica. El equipo de Michael Carrick no logró reponerse de un contratiempo en el primer minuto y acabó por venirse abajo tras la expulsión de Leny Yoro en la segunda parte.

Este encuentro de la Champions League ofreció un fascinante contraste entre identidad táctica y fragilidad estructural. Diego Simeone afrontó el partido con un objetivo claro: aprovechar las dificultades documentadas del Manchester United para responder a las transiciones de alta intensidad y al dominio de las segundas jugadas. Con un sistema que combinaba la solidez defensiva tradicional con las rotaciones ofensivas modernas, el Atleti buscó desestabilizar a un United que a menudo se ha mostrado vulnerable cuando se ve obligado a defender atrás durante largos periodos. El tempranero gol de Pablo Barrios fue el catalizador perfecto: permitió a los locales marcar el ritmo y manejar los espacios gracias a su mayor seguridad técnica, reflejada en un 58 % de posesión.

Por su parte, Carrick intentó implantar un 4-2-3-1 concebido para absorber la presión y lanzar rápidos contraataques por medio de Marcus Rashford y Bryan Mbeumo. La intención táctica era superar el conocido bloque medio del Atlético mediante la capacidad de Youri Tielemans y Bruno Fernandes para dar pases verticales. Sin embargo, el plan quedó comprometido en apenas sesenta segundos. El United se vio obligado a reaccionar y tuvo dificultades para encontrar el equilibrio estructural necesario para desarticular una defensa dirigida por Simeone que sigue siendo una de las más cohesionadas de Europa. El partido acabó pasando de ser un duelo táctico a convertirse en una crisis disciplinaria para los visitantes tras la expulsión de Yoro.

  • El planteamiento táctico del Atlético de Madrid

    Simeone apostó por un 4-4-2 flexible. La clave del éxito de su equipo estuvo en la posición de los laterales, Alex Grimaldo y Marcos Llorente. Al adelantarse y abrirse a las bandas, obligaron a los extremos del United a replegarse, neutralizando así su amenaza al contraataque. En el centro del campo, Johnny Cardoso y el goleador Pablo Barrios se centraron en ganar los segundos balones, una de las claves habituales del juego de Simeone. Cada vez que el United intentaba despejar, la pareja de centrocampistas del Atleti estaba perfectamente situada para recuperar la posesión y mantener una presión asfixiante que se tradujo en 11 disparos en total.

    Los momentos elegidos para presionar respondían a un plan concreto y disciplinado. El Atlético no presionaba sin descanso a los centrales del United, sino que esperaba el pase hacia la zona del pivote. Cuando Tielemans o Baleba recibían el balón de espaldas a la portería, el Atleti activaba una trampa colectiva encabezada por Julian Alvarez y Kang-in Lee. Esto obligaba al United a recurrir a pases largos de escasas probabilidades de éxito que Dávid Hancko y Cristian Romero interceptaban con facilidad.

    En ataque, las combinaciones entre Alex Baena y Barrios fueron excepcionales. La capacidad de Baena para moverse hacia los espacios intermedios, como demostró con su asistencia en el primer gol, generó superioridades numéricas que la línea defensiva del United no podía contrarrestar sin romper su estructura.

  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    El planteamiento táctico del Manchester United

    El United se dispuso en un 4-2-3-1 que, en defensa, se transformaba en un bloque 4-4-2. La principal preocupación de Carrick era proteger a su joven pareja de centrales, especialmente a Yoro. Con Carlos Baleba y Youri Tielemans como doble pivote, el United esperaba formar una pantalla que obligara al Atlético a jugar por las bandas, donde sus jugadores podrían ayudar a los laterales a hacer dos contra uno. Sin embargo, la falta de movilidad en las transiciones por el centro resultó fatal. El United quedó a menudo a medio camino entre presionar arriba y replegarse, dejando amplios espacios entre líneas que Baena aprovechó.

    La salida de balón dependía en gran medida de que Bruno Fernandes bajara a recibir de los centrales. Aunque eso ofrecía una vía de escape momentánea, alejaba al jugador más creativo del United del último tercio del campo. Rashford y Mbeumo permanecían aislados en las bandas y a menudo recibían el balón de espaldas a la portería rival, en lugar de poder correr hacia espacios libres.

    La falta de presencia en el juego aéreo dificultó aún más el plan táctico: el United ganó solo 4 de 9 duelos aéreos, frente a los cuatro del Atlético, por lo que el conjunto español recuperó repetidamente los balones largos. La frustración provocada por este estancamiento táctico quedó patente en la tarjeta amarilla de Rashford y terminó por culminar con la expulsión de Yoro.

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    La partida de ajedrez táctico

    La batalla táctica decisiva se libró en los espacios entre los laterales y los centrales del United. Simeone detectó que Dalot y Yoro no siempre coordinaban bien sus coberturas laterales. Al ordenar a Kang-in Lee y Baena que ocuparan esos espacios, el Atlético obligó a la línea defensiva del United a cerrarse, lo que dejó libres las bandas para que Grimaldo enviara centros. Ese desajuste fue la principal razón por la que el United nunca logró asentarse en el partido: tenía que cubrir constantemente toda la anchura del campo mientras el Atlético encontraba huecos por el centro.

    Simeone ganó claramente la batalla táctica al utilizar la posesión para alterar la disposición defensiva del United. Al conservar el balón durante largos periodos (578 pases frente a los 398 del United), el Atlético agotó física y mentalmente a los visitantes. La decisión de Carrick de mantener adelantados a sus extremos con la esperanza de lanzar un contraataque le salió mal, ya que dejó a sus laterales expuestos a situaciones de dos contra uno durante toda la primera parte. La incapacidad táctica para responder a la superioridad numérica del Atlético en la banda izquierda acabó provocando los errores defensivos que desembocaron en la tarjeta roja y el segundo gol.

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  • Ajustes durante el partido

    La segunda parte trajo cambios tácticos importantes, especialmente tras la expulsión de Yoro en el minuto 74. Antes de la tarjeta roja, Carrick dio entrada a Joshua Zirkzee y Mason Mount en el minuto 66 y pasó a un 4-3-3 más agresivo para intensificar la presión y forzar errores del Atlético. El United se mostró más compacto durante unos minutos, pero la expulsión obligó a Carrick a replegarse.

    Renunció a parte de su potencial ofensivo al dar entrada a Harry Maguire y Matheus Cunha para reforzar la defensa y adoptar un 4-4-1 a la desesperada. Simeone respondió con la entrada de Ademola Lookman y Jonathan David, que aportaron mayor verticalidad ante una defensa cansada y con diez jugadores. El gol de Lookman en el minuto 79, a pase de David, fue consecuencia directa de esos cambios. El Atlético pasó de controlar el partido mediante la posesión a explotar sin piedad los espacios, aprovechando la inferioridad numérica del United.


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    Conclusión

    La presión vertical sostenida del Atlético y sus superioridades en los pasillos interiores acabaron decidiendo el partido. Marcar en el primer minuto permitió a Simeone imponer las condiciones tácticas y psicológicas del encuentro y obligó al United a perseguir el resultado sin contar con la estructura necesaria para ponerse por delante. La expulsión de Yoro fue el golpe definitivo, pero la mayor capacidad del Atlético para conservar el balón y su dominio territorial ya habían causado problemas. Los cambios de Simeone, en particular la entrada de Lookman, convirtieron esa ventaja en una victoria definitiva por 2-0.

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