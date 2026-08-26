A pecho descubierto. El Atlético de Madrid no está dispuesto a aceptarlo y ataca directamente al Barcelona, que desde hace meses presiona para fichar al delantero argentino Julián Alvarez: «El jugador está sufriendo una victimización, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros» -dijo mediante un comunicado publicado en Marca - «Nos han perjudicado económica y socialmente. Hay un 0 % de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la dignidad. Hay un 0 % de posibilidades de venderlo al Barça».





Luego zanja: «Hay una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga por esto es el Atlético».