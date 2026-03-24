Atlético de Madrid, oficial: Griezmann ficha por el Orlando City

El Atlético de Madrid y el Orlando City SC han llegado a un acuerdo para el traspaso de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero se ha desplazado a Orlando, con permiso del club, durante el parón de dos días del primer equipo para cerrar su contrato con el club de Florida.





El máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá así un nuevo reto profesional en la MLS el próximo verano, tras haber vestido la camiseta rojiblanca durante 10 temporadas.

Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro número 7 se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid con 211 goles, por delante de Luis Aragonés, que marcó 173. Además, sus 488 partidos con la camiseta rojiblanca lo convierten en el cuarto jugador con más partidos disputados en nuestro club.

A lo largo de estas 10 temporadas, Griezmann ha regalado momentos inolvidables a todos los aficionados del Atlético, conquistando hasta ahora tres títulos con nuestro club: la Supercopa de España en 2014 y la Europa League y la Supercopa de la UEFA, ambas en 2018.





El delantero volverá a entrenar esta semana con los jugadores del Atlético que no se han incorporado a sus respectivas selecciones para prepararse para la recta final de la temporada, que incluye la emocionante final de la Copa del Rey y los cuartos de final de la Liga de Campeones, donde intentaremos conseguir una plaza en semifinales.